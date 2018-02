Slaven prvi put pobijedio na Poljudu i prekinuo Hajdukov sjajan niz

Na krilima Francka Ohandze i nizom pobjeda protiv Cibalije i Dinama, dočekao je Hajduk momčad Slavena Belupa u prvoj proljetnoj utakmici ove sezone na Poljudu.

No, najbolji Hajdukov igrač bio je tragičar susreta. Kamerunac, nije uspio zabiti, a u 73. je minuti isključen. Takve okolnosti, uz neuvjerljivu igru i nedostatak ideje, glavni su razlog zašto je Slaven Belupo ostvario svoju prvu pobjedu nad Hajdukom u Poljudu (1:0).

Najavljivali su domaćini najmanje dvadesetak tisuća navijača, no to se nije dogodilo. No, ozračje na utakmicama Hajduka nikada nije bilo upitno.

Zadnji put ove dvije momčadi susrele su se u listopadu prošle godine. Završilo je remijem, a samo sedam dana kasnije, tadašnji trener Joan Carrillo dobio je otkaz.

Tomislav Ivković, trener Slavena Belupa, zadovoljan je bio načinom na koji je njegova momčad uigravala zadnje varijante. U, Hrvacama, četrdesetak kilometara od Splita, Koprivničanci su odradili svoje zadnje pripreme za ovu utakmicu.

Pokušali su Splićani uspostaviti domaćinski autoritet u igri, no, veći dio prvog poluvremena, nije im to uspijevalo. Iako su imali prividnu dominaciju, no bez prave konkretne prilike ili izrađene akcije kojom bi ugrozili goste iz Koprivnice. Dapače, da je Jan Doležal bio spretniji u devetoj minuti, Slaven je već tada mogao i povesti.

U 56. minuti pogriješio je sudac Ivan Vučković. Čini se da je Katićev start na Ohandzi bio za najstrožu kaznu.

No, strpljiva i disciplinirana igra isplatila se gostima. Gyurcso je izgubio loptu na tridesetak metara od svog gola, uslijedila je kontra gostiju. Loptu je iz drugog plana odlično u trku ‘poklopio’ Mateas Delić i ona je završila u suprotnom kutu.

A samo dvije minute kasnije, korak bliže porazu Splićane je gurnuo Franck Ohandza, njihov ponajbolji igrač. Kamerunac je, nakon jednog prekida, potpuno nerezonski, bez lopte nogom udario Kitanovskog i, potpuno opravdano, zaslužio izravni crveni karton.

Hamza Barry imao je sjajnu priliku u 78. minuti kada, s desetak metara, nije uspio pogoditi okvir vratiju. Baš kao i Savvas, čiji je udarac, krajnjim naporom, u korner izbacio vratar Marković.

Poredak: Dinamo (-1) 53, Hajduk 44, Osijek (-1) 39, Rijeka (-1) 38, Slaven 28, Inter (-1) 27, Lokomotiva (-1) 24, Istra (-1) 20, Cibalia (-1) 17, Rudeš (-1) 16.

