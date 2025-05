Gattuso opleo po Hajduku: 'Nigdje nisam vidio da se tako vodi klub. Tko tu upravlja?'

Hajduk će u nedjelju od 18.45 igrati posljednji jadranski derbi sezone. Hajduk je treći i praktički je ispao iz borbe za toliko željeni naslov prvaka, ali na Poljudu mogu ispisati povijest. Ukoliko svladaju Rijeku, širom će otvoriti vrata Dinamu koji dan ranije igra s Lokomotivom. Talijanski trener Gennaro Gattuso, koji će na kraju sezone napustiti klub, najavio je svoju posljednju utakmicu na splitskom stadionu. Potvrdio je dvije stvari koje su sve zanimale. Ponajprije, Marko Livaja će nastupiti usprkos pričama o ozljedama. Potom, sam Gattuso odlazi na kraju sezone bez otpremnine. Međutim, na kraju se osvrnuo na upravljanje klubom iz nekoliko ozbiljnih opaski.

"Trebalo bi mi dva sata da sve objasnim. Ovo je veliki klub u malom gradu, a to je teško. Teško je kad je tako. Strast navijača me topila i pogađala. Hajduk je stil života, roditelji djecu od dvije godine vode na stadione, navija se od malih nogu. Osjetim ponos što sam trener ovog kluba. Hajduk je velik klub velike povijesti. Dugo ništa nije osvojio, a zaslužuje to. Teško da klub može funkcionirati na ovakav način. Uvijek su isti problemi, iz godine u godinu. Teško je prezentirati napredak, kad se vidi da klub ne može ovako funkcionirati.

Trebalo bi koristiti drugi stil upravljanja klubom. Mjesecima nisam upoznao ljude koji vode klub. To je neobično. Volim se obratiti ljudima kad imam problem. Ovdje ih nisam upoznao. Ne bih išao u detalje, ali upravljenje klubom je ono što mene muči.

Nigdje u Europi nisam vidio da se tako vodi klub. Možda ih je stvarno malo u svijetu koji se ovako vode. Teško je funkcionirati i kad znaš da nemaš novac i da teško možeš kupiti igrača. Upravljanje kluba. Tko je važniji? Predsjednik ili Nadzorni odbor? Nezgodno mi je razumjeti da Nadzorni odbor ima veće ovlasti od predsjednika i da se tako upravlja". zaključio je Gattuso.