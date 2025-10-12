Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
HŠK Zrinjski - Priča o ponosu

Film o klubu iz BiH za koji je igrao i Luka Modrić nagrađen na festivalu u Milanu

Mostar: Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Europsku ligu, Zrinjski - Breidablik
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Hina
12.10.2025.
u 06:30

Ova nagrada znači da je film ušao među pet najboljih od ukupno 27 filmova koji su bili u selekciji, čime je Zrinjski postao prepoznat na svjetskoj filmskoj i sportskoj sceni.

Dokumentarni film "HŠK Zrinjski - Priča o ponosu" redatelja Dragana Komadine osvojio je posebno priznanje na 43. međunarodnom FICTS festivalu u Milanu, prestižnom svjetskom festivalu dokumentarnog sportskog filma. 

Ova nagrada znači da je film ušao među pet najboljih od ukupno 27 filmova koji su bili u selekciji, čime je Zrinjski postao prepoznat na svjetskoj filmskoj i sportskoj sceni.

Film HŠK Zrinjski - Priča o ponosu bavi se poviješću najtrofejnijeg kluba iz Bosne i Hercegovine, od njegova osnutka 1905. godine, kroz teške trenutke gašenja i ponovnog osnivanja, do današnjih uspjeha na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Zrinjski je danas najbolja momčad Premijer lige BiH s impresivnih devet osvojenih naslova prvaka, a film također donosi i portret važnih osobnosti koje su obilježile povijest kluba, među kojima je i najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić, koji je dio Zrinjskog na početku svoje karijere.

Redatelj Komadina ističe kako je film rezultat ljubavi prema svom klubu i njegovoj povijesti, ali i priča o identitetu

"Veliki ponos zbog činjenice da smo uopće ušli u finale jednog ovakvog festivala, a kamoli da smo još nagrađeni. Sjajna je to promocija kluba i grada", izjavio je redatelj Dragan Komadina.
Ključne riječi
film Zrinjski Mostar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još