Film o klubu iz BiH za koji je igrao i Luka Modrić nagrađen na festivalu u Milanu

Dokumentarni film "HŠK Zrinjski - Priča o ponosu" redatelja Dragana Komadine osvojio je posebno priznanje na 43. međunarodnom FICTS festivalu u Milanu, prestižnom svjetskom festivalu dokumentarnog sportskog filma.

Ova nagrada znači da je film ušao među pet najboljih od ukupno 27 filmova koji su bili u selekciji, čime je Zrinjski postao prepoznat na svjetskoj filmskoj i sportskoj sceni.

Film HŠK Zrinjski - Priča o ponosu bavi se poviješću najtrofejnijeg kluba iz Bosne i Hercegovine, od njegova osnutka 1905. godine, kroz teške trenutke gašenja i ponovnog osnivanja, do današnjih uspjeha na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Zrinjski je danas najbolja momčad Premijer lige BiH s impresivnih devet osvojenih naslova prvaka, a film također donosi i portret važnih osobnosti koje su obilježile povijest kluba, među kojima je i najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić, koji je dio Zrinjskog na početku svoje karijere.

Redatelj Komadina ističe kako je film rezultat ljubavi prema svom klubu i njegovoj povijesti, ali i priča o identitetu.

"Veliki ponos zbog činjenice da smo uopće ušli u finale jednog ovakvog festivala, a kamoli da smo još nagrađeni. Sjajna je to promocija kluba i grada", izjavio je redatelj Dragan Komadina.