Fantastični Luka Dončić odveo je Sloveniju do osmine finala Eurobasketa

Slovenska muška košarkaška reprezentacija osigurala je treće mjesto u skupini D Eurobasketa 106-96 pobjedom protiv Izraela u susretu zadnjeg, 5. kola u Katowicama što znači kako će u nedjeljnoj osmini finala u Rigi igrati protiv drugoplasiranog sastava iz skupine C koja se igra u Limassolu. Na krilima fenomenalnog Luke Dončića Slovenci su preuzeli kontrolu rezultata od samog početka dvoboja, krajem prvog poluvremena poveli sa 52-38, a tih maksimalnih 14 koševa prednosti imali su i u nekoliko navrata u nastavku.

Dončić je odigrao briljatnu utakmicu sa 37 koševa, 11 skokova i 9 asistencija, a podršku su mu pružili Aleksej Nikolić sa 16 i Rok Radovič sa 14 ubačaja, dok je Deni Avdija postigao 34 poena za Izrael. Obje ove reprezentacije natjecanje u skupini okončale su s omjerom pobjeda i poraza 3-2, Slovenija će završiti na trećem, a Izrael na četvrtom mjestu bez obzira na ishod zadnje utakmice u skupini u kojoj se sastaju Poljska i Belgija. Poljska uoči tog dvoboja ima omjer 3-1, ali je u svakom slučaju druga jer je svladala i Sloveniju i Izrael, dok je izgubila od Francuske koja je stoga sa 4-1 osigurala prvo mjesto u skupini. Belgija sa 1-3 i Island sa 0-5 se nisu plasirali u osminu finala.

Francuska je ranije u četvrtak u ovoj skupini sa 114-74 nadigrala Island. U skupini C u Limassolu Italija je rutinskom 89-54 pobjedom protiv nedoraslog Cipra natjecanje u skupini okončala s omjerom 4-1 te će zauzeti prvo ili drugo mjesto, ovisno o ishodu susreta Grčka - Španjolska, dok je Cipar okončao natjecanje sa 0-5. Simone Fontecchio i Matteo Spagnolo ubacili su po 13 za Italiju, a Filippos Tigkas 15 za Cipar.

Italiji za prvo mjesto u skupini treba pobjeda Španjolske, dok će u slučaju slavlja Grčke upravo Grčka osigurati prvo mjesto. Branitelj naslova Španjolska, pak, u slučaju poraza ispada s natjecanja dok će u slučaju pobjede biti druga u skupini. Grčka ako izgubi pada na četvrto mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je osminu finala 84-76 slavljem protiv Gruzije. U utakmici u kojoj je cijelo vrijeme bila u prednosti BiH je do pobjede predvodio Jusuf Nurkić s double-double učinkom od 15 koševa i 12 skokova, a John Roberson je dodao isti broj koševa i pet asistencija. Najboolji strijelac Gruzije bio je Alexander Mamukelashvili sa 20 ubačaja, a pratio ga je s 18 koševa Kamar Baldwin.

BiH je s omjerom 3-2 sigurna treća u skupini te će u osmini finala igrati u nedjelju protiv Poljske, dok Gruzija s omjerom 2-3 mora navijati za Grčku kako bi prošla kao četvrta u osminu finala te se tamo ogledala s Francuskom.