Donedavni nogometaš mijenja Overmarsa u Ajaxu

Novi sportski direktor nizozemskog nogometnog kluba Ajax iz Amsterdama je donedavni nogometaš, 38-godišnji Klaas-Jan Huntelaar.

Napadač koji je u 76 nastupa za nizozemsku reprezentaciju postigao 42 pogotka u igračku mirovinu je otišao prošle godine kao igrač njemačkog Schalkea. Ranije u karijeri je, između ostaloga, igrao i za Ajax i to u dva navrata, od 2006. do 2009. te od 2017. do 2021. godine.

U Ajaxu će Huntelaar na mjestu sportskog direktora zamijeniti Marca Overmarsa koji je s te dužnosti nedavno morao prisilno otići i to nakon što je otkriven skandal u kojem je verbalno zlostavljao kolegice.

„Drago mi je zbog novog dolaska u Ajax. Znatiželjan sam kako ću se snaći na novom poslu, a vjerujem da će mi znanje koje sam stekao tijekom karijere pomoći na novom radnom mjestu. Inače, trenutačno radim i na trenerskoj diplomi“, rekao je Huntelaar ovim povodom.