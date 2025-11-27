Dinamo nije dorastao ni višoj srednjoj klasi, a Kovačević je s opcijom 'betona' napravio sve krivo

Jako volim mlade igrače kao i hrabre trenere koji mladima daju priliku. Takvih je trenera sve manje, većina ide na 'ziher' i ide na iskusnije igrače koji se mogu nositi s teškim ispitima kakvog je Dinamo imao u srazu s Lilleom. I svaka čast Mariju Kovačeviću koji je na bekove stavio klince, Mikića i Perez-Vinlöfa, ali možda mu to baš za ovu utakmicu i nije bila najpametnija ideja.

Ako je već u sredini išao na opciju 'betona' sa svojim veznim igračima, s 'betonom' koji je bio zapravo loš kao i nagoreni betonski stupovi Vjesnikovog nebodera, onda je sve napravio krivo. Ne s Mišićem, Zajcom i Ljubičićem, već s idejom igre, ako je već trebalo 'betonirati' onda su i na bekovima trebali biti defenzivniji igrači.