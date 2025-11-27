Naši Portali
KOMENTAR UTAKMICE

Dinamo nije dorastao ni višoj srednjoj klasi, a Kovačević je s opcijom 'betona' napravio sve krivo

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo
Daniel Derajinski/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
27.11.2025.
u 20:49

Dinamo je izašao s idejom koje zapravo nije ni bilo već je izgledala kao kopija utakmice s Varaždinom, samo, što je problem, Lille nije Varaždin. HNL klubovi nikad nisu bili mjerilo europske vrijednosti, pogotovu ne kad je riječ o klubovima iz lige petice

Jako volim mlade igrače kao i hrabre trenere koji mladima daju priliku. Takvih je trenera sve manje, većina ide na 'ziher' i ide na iskusnije igrače koji se mogu  nositi s teškim ispitima kakvog je Dinamo imao u srazu s Lilleom. I svaka čast Mariju Kovačeviću koji je na bekove stavio klince, Mikića i Perez-Vinlöfa, ali možda mu to baš za ovu utakmicu i nije bila najpametnija ideja.
Ako je već u sredini išao na opciju 'betona' sa svojim veznim igračima, s 'betonom' koji je bio zapravo loš kao i nagoreni betonski stupovi Vjesnikovog nebodera, onda je sve napravio krivo. Ne s Mišićem, Zajcom i Ljubičićem, već s idejom igre, ako je već trebalo 'betonirati' onda su i na bekovima trebali biti defenzivniji igrači.

Avatar zabranjen1.000puta
zabranjen1.000puta
21:02 27.11.2025.

Desetak minuta prije poluvremena sam promijenio program. Nije mi bilo gledljivo! Ako je ovo Bobanova "vizija" Dinama onda može biti ponosan jer je vrlo negativno je "uspješan"!

NO
novalet
21:20 27.11.2025.

Dresovi sivilo, Dinamo sivilo, jad, bez krvi i mesa, trener banana, Boban frula, Tomasevic u Dinamu gadljivo! Nazalost, no puno toga je u Zagrebu otislo u vrit!

Avatar Cinco
Cinco
21:02 27.11.2025.

Ma da. Trener je kriv, sve ostalo idila...

