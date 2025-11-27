Dinamo nije dorastao ni višoj srednjoj klasi, a Kovačević je s opcijom 'betona' napravio sve krivo

Jako volim mlade igrače kao i hrabre trenere koji mladima daju priliku. Takvih je trenera sve manje, većina ide na 'ziher' i ide na iskusnije igrače koji se mogu nositi s teškim ispitima kakvog je Dinamo imao u srazu s Lilleom. I svaka čast Mariju Kovačeviću koji je na bekove stavio klince, Mikića i Perez-Vinlöfa, ali možda mu to baš za ovu utakmicu i nije bila najpametnija ideja.
Ako je već u sredini išao na opciju 'betona' sa svojim veznim igračima, s 'betonom' koji je bio zapravo loš kao i nagoreni betonski stupovi Vjesnikovog nebodera, onda je sve napravio krivo. Ne s Mišićem, Zajcom i Ljubičićem, već s idejom igre, ako je već trebalo 'betonirati' onda su i na bekovima trebali biti defenzivniji igrači.
Desetak minuta prije poluvremena sam promijenio program. Nije mi bilo gledljivo! Ako je ovo Bobanova "vizija" Dinama onda može biti ponosan jer je vrlo negativno je "uspješan"!