'Dinamo je uvijek bio simbol hrvatstva, zato su Šibenčani uz plave'

Na jednoj strani imamo Dražana Jerkovića, Roru, Ademija, Ninića i Schildenfelda, na drugoj Petra Nadovezu, Žaju, Cukrova, Računicu i Praliju. Sve su to Šibenčani koji su igrali za Dinamo ili Hajduk, a osim po igračkim pojačanjima našim najpopularnijim klubovima, Šibenik je podijeljen i kad je u pitanju navijačka podrška plavima i bijelima. Kažu otprilike da fetivi Šibenčani više navijaju za Dinamo, a došljaci iz okolnih mjesta za Hajduk.

Dinamo je u prednosti

Koliko je ta teorija utemeljena, pitali smo proslavljenog hrvatskog vaterpolista Pericu Bukića, koji je rođen u Šibeniku, ali većinu svoje igračke karijere proveo je u zagrebačkoj Mladosti, no igrao je i za splitski Jadran.

– Pa, ima u tome nečega, poznato je da su Vodičani, primjerice, čisti hajdukovci i veliki torcidaši. A Šibenik je oduvijek podijeljen, to datira još iz vremena bivše države kada su Dinamo i Hajduk predstavljali nacionalni bunt i suprotstavljali se srpskim članovima tzv. velike četvorke, Crvenoj zvezdi i Partizanu. Dinamo je na neki način bio prezenter hrvatstva, a Hajduk simbol Dalmacije. No danas velik dio Šibenčana, možda i najveći, navija za Šibenik – smatra Bukić, kojega smo zatekli u rodnom gradu.

– Gledali smo u petak utakmicu Solarisa i Mladosti na koju je došlo 50-ak Funcuta, napravili su sjajan ugođaj, to je onda u potpunosti drukčija dimenzija. Ja sam za sportsko rivalstvo – napomenuo je Bukić, a na pitanje za koga navija, odgovorio je:

– Navijao sam za Hajduk 80-ih godina prošlog stoljeća kad je Hajduk s Tomislavom Ivićem, uz ostalo, bio uspješan i u Europi, a posljednjih godina nisam neki navijač, ja sam više za Šibenik.

A što očekuje od nedjeljnog derbija u Krešimirovu gradu?

– Bit će to iznimno zanimljiva utakmica u kojoj će Dinamo biti u prednosti jer se bori za trofej, dok je Šibenčanima glavni motiv osvjetlati obraz i možda želja da produlje neizvjesnost pa da o naslovu prvaka ipak odlučuje utakmica između Dinama i Hajduka u posljednjem kolu.

Na sličan način razmišlja još jedan vrlo poznati Šibenčanin, jedan od boljih europskih košarkaških trenera Neven Spahija, koji se afirmirao u Ciboni, a danas je strateg Baskonije.

– Šibenik jest slabija momčad, no on tu utakmicu neće predati ni prodati. Kada sam se vratio iz Kine, Šibenik je igrao sjajan nogomet s Jakolišem, koji je potom otišao u Francusku. Pogledao sam tada nekoliko utakmica jer je trener bio Španjolac s kojim imam i zajedničke prijatelje, no kasnije se to poremetilo, mijenjali su se treneri pa se dogodilo više poraza nego pobjeda. No sigurno ćemo dati sve od sebe, a što će to značiti za Dinamo, vidjet ćemo. Modrima dajem veće izglede i nekako sumnjam da će propustiti priliku da naslov osvoje već na Šubićevcu. Uostalom, Osijek je puno bolja momčad pa ste vidjeli kako je prošao.

I Nevena smo pitali za teoriju o tome da dobar dio Šibenčana navija za Dinamo i kako objašnjava to da više Zadrana nego Šibenčana navija za Hajduk, a Šibenik je bliži Splitu.

– Zadar je košarkaški grad čiji nogometni klub nema takvu tradiciju kao šibenski pa su Zadrani u nogometu morali naći neki klub na najvišoj razini za koji će navijati. Dakako, dao je Zadar iznimne igrače poput Modrića, Vrsaljka i Subašića, a iz te regije je i Pršo, no nikad njihov nogometni klub nije bio na razini na kakvoj je Šibenik. I to je po meni jedino racionalno objašnjenje.

Modrić je tema posvuda

U produžetku ove teme Spahija još ističe.

– Ja držim da većina Šibenčana, poput mene, navija za NK Šibenik. Istina je da su odlasci nekih vrsnih nogometaša povukli za sobom i određeni broj simpatizera prema drugim klubovima, kao što je bilo kada je Rora otišao u Dinamo, a Nadoveza u Hajduk.

Kad smo Nevena pokušali "cimnuti" pitanjem koji je njemu drugi klub za koji u Hrvatskoj navija, nije se dao smesti.

– Ja sam navijač samo jednog kluba. Ako si ozbiljan navijač, onda u svojoj zemlji ne možeš imati dva kluba za koja navijaš.

Ali zato možeš izvan hrvatskih granica.

– Mene gledanje nogometa razonodi. Nakon treninga i analiza naše igre i suparnika, ja dnevno pogledam jednu nogometnu utakmicu. To me opušta. Volim gledati Real Madrid i Manchester City, za koji držim da igra najbolji nogomet koji jedan tim može igrati.

U sljedećem finalu Lige prvaka između Liverpoola i Reala, jasno je na čijoj će strani biti Nevenove simpatije. Kako Španjolska doživljava Luku Modrića?

– Luka je megazvijezda u svjetskim razmjerima. On je nerijetko neizbježna tema i na našim klupskim druženjima i na mojim sastancima sa suradnicima. Čak i kada dođem u Ameriku, nema toga tko radi u sportu a da ne zna za Luku Modrića. Nije to kao nekad kada je Amerikancima nogomet ili "soccer", kako ga oni zovu, bio stran sport.

>> Modrićeve asistencije: