Spektakl na Šubićevcu: Boysi se masovno spremaju u Šibenik, čak i bez ulaznica

Napeta završnica prvenstva postala je magnet za navijače. Dinamo već dugo nije imao tako brojnu podršku BBB-a, na posljednjih nekoliko utakmica dolazili su u velikom broju i bili su sjajna podrška kakvu već dugo ne pamtimo. Očito je i njima jasno da plavi trebaju njihovu podršku, a trebat će je i danas u Šibeniku.

Naime, Dinamo večeras u 19.05 sati na Šubićevcu igra utakmicu u kojoj pobjedom može osvojiti naslov prvaka i plavi navijači spremaju se na slavljeničku feštu.

Vrlo brzo rasprodane su ulaznice koje je Dinamo dobio za svoje navijače, njih 638 za navijački sektor nestao je, no neće to biti jedina podrška plavima. Koliko znamo, put Šibenika će i mnogo onih koji nemaju ulaznicu te će pokušati izvan stadiona bodriti plavu momčad. Jer, na zapadnu tribinu s obilježjima Dinama neće moći. No ne sumnjamo da će i na toj zapadnoj tribini biti puno navijača Dinama, iako će na njoj biti i domaći navijači Funcuti. U Šibeniku je velik broj navijača Dinama i sigurno će puno njih doći na Šubićevac. Očekuje se pun stadion, oko 3500 gledatelja. U Šibeniku su se prvog dana ulaznice prodavale odlično, potom je zanimanje malo splasnulo za ulaznice u pretprodaji. Na kraju, jedino je važno da sve dobro završi, bez ikakvih incidenata, jer u gradu je i dosta navijača Hajduka, stoga ne čudi da će policija biti na posebnom oprezu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 08.05.2022., Zagreb, stadion u Maksimiru - Hrvatski Telekom Prva liga, 34. kolo, GNK Dinamo - NK Osijek. Navijaci Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

