Dinamo dobio veliko pojačanje uoči dvoboja protiv Bayerna

Dinamova mlada momčad napravila je čuda ove sezone, u Ligi prvaka mladih bila je blizu polufinala, nesretno i nespretno izgubila je od Chelseaja iako je vodila s 2:0, no sad ti gotovo isti dečki, s istim trenerom, Igorom Jovićevićem, imaju novu veliku priliku, danas na stadionu Millwalla igraju protiv velikog Bayerna u finalu Premier league International kupa.

Riječ je o natjecanju u kojem igra 12 najboljih drugih momčadi engleskih klubova, te 12 europskih klubova s prozivnicima, klubova koji imaju ponajbolje nogometne škole. Plavi su uspješno prošli skupinu, potom su izbacili Tottenham i Southampton i sad u finalu idu na veliki Bayern.

- Ovo je nastavak jedne lijepe priče, pa i bajke. Imamo samopouzdanja, zasluženo smo u finalu, igrali smo s velikim momčadima koji su po brojnim parametrima ispred nas, pogotovu financijski, pokazali smo se da se možemo nositi s njima i zato vjerujemo da se i Bayernom možemo nositi iako ima jako dobru momčad, s iskusnim igračima od kojih neki imaju i preko 30 godina, imaju 25.godišnjeg reprezentativca Gane – pričao je trener Igor Jovićević koji je ulogu favorita gurnuo u ruke Nijemcima za koje nastupa i Marin Pudić koji ima dvojno hrvatsko državljanstvo.

No Jovićević neće biti bez iskustva, iz prve je momčadi dobio Nikolu Moru.

- On je poželio da bude s nama i sretan sam zbog toga, on je dio ovog natjecanja igrao za nas, on je važan kotač bez kojeg vjerojatno ne bismo bili u ovom finalu koje nam je važno – kazao je među ostalim Jovićević.

- Nazvao me trener Jovićević i objasnio da sam mu potreban, a meni je drago da mogu biti s tim dečkima, ta momčad mi je puno pomogla da se vratim nakon ozljede i dužan sam im, a volim i igrati s njima. Da mi nije drago igrati, nešto bih izmislio. Naravno da me 'pali' ovakva utakmica i ovaj trofej bi mi puno značio. Svi znamo kakav je Bayern, ali ne trebamo se podcjenjivati, nema tu favorita, idemo se 'potući' s njima – objasnio je svoje igranje za ovu momčad Nikola Moro.

S obzirom na to kako Bayern igra, puno posla bi mogao imati vratar Dinko Horkaš, uz Moru i Marina i ostale dečke koji su već bili u prvoj momčadi bit će važna karika plavih.

- Ne osjećam nikakav pritisak, istina da je ovo najveća utakmice naše karijere, ali je ujedno i najlakša. Bilo bi lijepo vratiti se s trofejom, mi idemo pokušati uzeti ga – veli Horkaš kojeg su njemački mediji već počeli seliti u Bundesligu, piše se u Schalkeu.

- Koncentriram se na utakmicu, a to što se piše ne zanima me. U Dinamu radim najbolje što mogu, pokušat ću sačuvati našu mrežu i pomoći da donesemo taj trofej – kazao je Horkaš.