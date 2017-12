Salah opet spasio Liverpool, Lovren igrao čitavu utakmicu

Liverpool je nakon preokreta svladao Leicester (2:1) u 21. kolu engleskog nogometnog prvenstva.

Gosti su poveli već u trećoj minuti nakon kada je zabio Vardy kojega su Lovren i Matip zaboravili.

No, pobjedu redsima osigurao je sjajni Salah. U prvom poluvremenu nije iskoristio tri zicera, no u nastavku je dva puta pronašao put do mreže (52. i 76.). Dejan Lovren odigrao je čitavu utakmicu za Liverpool.

Bournemouth je s 2:1 slavio protiv Evertona, a Nikola Vlašić kod gostiju nije bio niti u zapisniku.

Chelsea je s uvjerljivih 5:0 bio bolji od Stokea uz dva gola i dvije asistencije Williana.

Engleska, 21. kolo:

Bournemouth - Everton 2:1

Chelsea - Stoke 5:0

Huddersfield - Burnley 0:0

Liverpool - Leicester 2:1

Newcastle - Brighton 0:0

Watford - Swansea 1:2