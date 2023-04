Zvonko rasplakao Smiljku pa s njom i konačno raskrstio: 'Ništa ja s tobom neću imati, nismo uspjeli'

Zvonko i Smilja zajedno se dobro zabavljaju i stalno smiju, poput tinejdžera, no i dalje bez ozbiljnih razgovora o budućnosti. ''Ljubakanje i želje za ljubakanjem nisu se pojavile kod mene… Za to treba malo manje kamera, malo više intime'', pravdao se Zvonko. ''Trudim se boriti, ali sve manje, odustajem'', Smilja je bila iskrena.

Siniša je u Zadru Martinu iznenadio romantičnim doručkom, a ona se iskreno iznenadila.''Nekad se osjećam kao rudar koji izvlačim riječi'', požalio se Siniša na Martininu šutljivost, no priznavši kako mu je ipak lijepo s njom.Martinu je iznenadila farmerova želja da upozna njezinu obitelj: ''Nisam im ništa pričala o Siniši jer mislim da je moj život moja stvar''.

Vrijeme su proveli u vožnji brodićem i šetnji gradom, a Martina je priznala: ''Kad ga gledam, mogu reći da ga volim''.A nakon što je zbog nje plakao, Ivan je Donu još jednom odlučio impresionirati, ovaj put vožnjom brodom: ''Sretan sam kad sam s njom''.''Išla sam da sebi ugodim jer mi je dosadno'', priznala je Dona, dodavši kako ipak cijeni što se potrudio organizirati izlet.Milko i Jasna i dalje su uživali u šetnji i nježnostima. ''Da, mi smo par i mogli bismo opstati… Samo ako bude slušao'', kazala je Sarajka, dodavši kako joj je teško što se uskoro mora vratiti u svoj grad.

Foto: RTL

''Na pola puta ćemo se sastajati. Nemoj naglo u Šibenik, bilo bi mi prenaglo. Naša budućnost bit će sjajna'', u svom je stilu sve opisao Milko.Smilji je, čini se, prekipjelo pa su zadnje jutro na putovanju provela u tišini, a u autu je pored Zvonka i zaplakala, no on je to ignorirao.

''Otkad si ušao u auto, ni pogledao me nisi'', predbacila mu je, ''Manipulator, moj Zvonkec.Rekla mu je kako ponekad očekuje da i on preuzme inicijativu kad je njihov odnos u pitanju.

''Ona dobiva i 'dobro jutro' i 'laku noć'. Zagrljaj i poljubac ne dobiva i neće ih još dugo dobivati'', komentirao je Zvonko.''Voliš samo razgovarati kad imaš publiku. Ne mogu uživati jer nemam s kim'', odbrusila mu je, a zatim još zaplakala.

Nakon vožnje brodom, Dona i Ivan sjeli su uz obalu na romantični piknik, ili je barem Ivan tako to protumačio.''Rekao si da si zaljubljen u mene… A zašto si onda tako šutljiv i povučen? Odreagiraj! Misliš li da ovo ima smisla? Ja ga ne vidim'', bila je brutalno iskrena.

''Nemamo nikakve šanse?'' upitao je, a kad mu je potvrdila da nemaju, oči su mu ponovno zasuzile, ''A ne mogu ja ništa na silu…''''Ostavit ću Ivanov broj, ali da ćemo biti u kontaktu, teško'', poručila je Dona, dodavši da misli kako je Ivanu jako važno što će reći njegovi sumještani, ''Mislim da je ograničen i taktičar''. Nakon vožnje u suzama, Smilja se odlučila suprotstaviti Zvonku.

''Pucam već tri dana, šutim, trpim i trudim se. Ne moramo se ljubiti, samo da više puta sjednemo i razgovaramo… Da me pitaš: Kako si, kako se osjećaš'', rekla mu je.

''Forsira vezu, treba li je forsirati nakon pet dana?'' i dalje je bio rezerviran Zvonko, ''Duša se ne grabi lopatama''.''Nemaš pojma što je ljubav'', rekla mu je, dok ju je on optužio da njoj ništa nije dovoljno. ''Barem mi mrvicu pokaži da ti je stalo. Često imam osjećaj da me ignoriraš… Moraš mi dati neke nade'', plakala je Smilja.

''Sve manje je žena za mene'', priznao je farmer pa joj direktno rekao, ''Ništa ja s tobom imati neću. Nismo uspjeli''.A nakon romantičnih putovanja i nekoliko dana razdvojenosti parovi su se opet spojili na završnom partiju u Istri.

Foto: RTL

Dona je priznala kako joj je drago što vidi Ivana, iako nisu ostali u kontaktu nakon Komiže. ''Kraj njega se osjećam nervozno, živčano, nisam to ja. Ne paše mi njegova blizina. Ne trudim se više ni prijateljski komunicirati s njim'', rekla je.Na put do odredišta zaputili su se i Martina i Siniša, a odlučili su se okladiti je li se još neki par zaljubio u showu ili samo oni.

I Marina i Hrvoje krenuli su na put, priznavši da su ostali u dobrim odnosima. ''Hrvoje je pravi prijatelj'', kazala je Marina.

Svoje nade u istarski vikend polagao je i Milko koji se veselio vremenu koje će provesti sa svojom odabranicom. ''Jesi li mi bio vjeran?'' podbola ga je Jasna. ''Postoji li uopće vjernost?'', vratio je istom mjerom šaljivi Milko.

Foto: RTL

I Dragoljub i Ljiljana spremni su za druženje te i dalje otvoreni i spremni za građenje veze. Smilja i Zvonko bili su sretni što su vidjeli jedno drugo, no priznali su da se nisu čuli od Osijeka.

Parove je na lokaciji dočekala voditeljica Anita Martinović te ih ukratko ispitala o dojmovima s romantičnog putovanja.

A kako će izgledati kad Anita od njih pokuša izvući nove pikanterije i kako će se parovi provesti na zajedničkom okupljanju, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u.

