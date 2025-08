Zuzana je u 'Život na vagi' ušla sa 146 kg, a sada izgleda ovako: Ovo je bilo ključno u mom gubitku kilograma

U šestoj sezoni showa 'Život na vagi' gledatelji su upoznali i zavoljeli Zuzanu Filipaš, Čehinju koja se zbog ljubavi preselila u istarsko mjesto Raša, a njezina je priča još jedan dokaz da borba s viškom kilograma ne prestaje izlaskom iz emisije, nego je to samo početak novog, zdravog poglavlja života. Zuzana je po zanimanju je obrtnica i imala je 146 kilograma kada se prijavila u ovaj RTL-ovu show. „Na svoje sudjelovanje u showu 'Život na vagi' danas gledam kao na pozitivno iskustvo koje mi je dalo vjetar u leđa za nove mogućnosti te upoznavanje novih ljudi s kojima dijelim iste interese“, kaže Zuzu kojoj je ovaj projekt bio prekretnica u životu.

Plivanje joj je, priznaje, bilo ključan oslonac u gubljenju kilograma nakon snimanja emisije i taj joj je oblik rekreacije i danas najdraži. „Plivam cijele godine - i kad je ljeto i kad je zima“, kaže kroz smijeh. No nije stala samo na tome - Zuzu često planinari i obožava šetnje. „Volim hodati u prirodi, to me opušta. Volim se povezati s prirodom, kad sam u prirodi, nalazim unutarnji mir i ravnotežu.“

Zuzu kaže da je u showu usvojila najvažniju lekciju koje se i danas drži. „Kad mi je teško i kad mi ponestaje snage - znam da mogu još i tako prijeđem preko svojih granica“, otkriva te dodaje da joj je obitelj i dalje najčvršći oslonac u svemu. „Sin mi je uzor zato što što jako puno radi, a i dalje nađe vremena za teretanu i zdravu prehranu. Kći mi je najbolja prijateljica pa kad imam loš dan, kaže mi da mogu postići što hoću, a muž je moj najbolji prijatelj koji me voli takva kakva jesam i podržava me u mojim idejama.“

Simpatična Zuzana bila je i gošća u sedmoj sezoni 'Života na vagi, kada je podijelila svoja iskustva s kandidatima koji tek počinju svoj put, a ima i poruku za one koji su se odvažili sudjelovati u novoj sezoni: „Dok ste u emisiji, upijajte sve znanje kao spužve jer se tada možete posvetiti samo sebi jer kad izađete, treba se prilagoditi na svakidašnji način života i obaveze.“

S kandidatima iz svoje sezone i dalje u kontaktu pa kaže: „Odmah nakon showa napravili smo grupu u kojoj si redovito pišemo i čujemo tako da znamo sve jedni o drugima i velika smo si podrška i motivacija. Drago mi je što smo i nakon showa ostali dobri prijatelji.“ A za one koji se i danas bore s viškom kilograma, Zuzana ima poruku iz vlastitog iskustva: „Savjetovala bih im da prvo moraju sami sebi priznati da imaju problem i da se taj problem treba riješiti. Meni je pomogla prijava u show 'Život na vagi', ali postoji još puno mogućnosti koju čovjek može odabrati kao najbolje rješenje za sebe.“