DOPISNIK IZ CENTRA:

Život bi mi bio podnošljiv samo na još jednom mjestu, osim u centru grada

Za otkriće ovog mjesta zaslužan je Keplerov svemirski teleskop koji je lansiran u svemir sa svrhom pronalaska planeta sličnih Zemlji. Teleskop je do sada pronašao tisuću planeta, ali niti jedan nije imao uvjete slične onima na našem, a zbog čega je to otkriće Keplera 452b jedno od najvažnijih do sada.