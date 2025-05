Zarađuje milijune eura, a kad je pokazala kuhinju, ljudi nisu mogli vjerovati: 'Bilo bi me sram da moja izgleda ovako'

Cynthia Nixon, glumica koja je stekla svjetsku slavu ulogom Mirande Hobbs u kultnoj seriji ''Seks i grad'', nedavno je izazvala veliko iznenađenje među svojim obožavateljima. Putem svog Instagram profila, 59-godišnja zvijezda podijelila je video koji je otkrio neočekivano skroman interijer njezina doma u Montauku.

Unatoč procijenjenom bogatstvu od impresivnih 20 milijuna dolara, Nixon je pokazala da slava i bogatstvo ne moraju nužno značiti raskošan životni stil. Umjesto očekivanog luksuznog interijera, gledatelji su imali priliku vidjeti iznenađujuće jednostavnu kuhinju koja više podsjeća na dom prosječne obitelji nego na glamurozno prebivalište hollywoodske zvijezde.

Kuhinja, koja je postala središnja točka rasprave među pratiteljima, odlikuje se praktičnošću i toplinom obiteljskog doma. S drvenim ormarićima u shaker stilu, crno-bijelim pločicama kao pozadinom i jednostavnom tamnom radnom površinom, ovaj prostor daleko je od stereotipnih očekivanja o domovima slavnih osoba. Umjesto sterilnog i minimalističkog izgleda, Nixonina kuhinja odiše životom i svakodnevnom upotrebom, s vidljivim loncima, tavama i cjedilima koji vise na zidu te sušilicom za posuđe punom tanjura.

Ova neočekivana objava ne samo da je iznenadila mnoge, već je i potaknula raspravu o autentičnosti i realnosti života slavnih osoba, pokazujući da čak i oni s milijunskim bogatstvom mogu preferirati jednostavan i nepretenciozan način života. Kuhinja, ukrašena lončarijom i opremljena plastičnim posudama, odražava Nixonin nepretenciozni stil života. U videu glumica demonstrira pripremu kave, pokazuje svoje antikno posuđe i hvali se vlastitim vrtom gdje uzgaja začinsko bilje i povrće.

Reakcije publike bile su podijeljene. Neki su cijenili autentičnost i stvarni izgled kuhinje, dok su drugi kritizirali prostor kao neuredan ili pretrpan. Komentari su varirali od pohvala do iznenađenja i kritika: "Napokon kuhinja slavne osobe koja izgleda kao da se koristi", "Volim tvoju jednostavnost", "Bilo bi me sram da imam takvu kuhinju..." Nixon se uskoro vraća na male ekrane u trećoj sezoni serije "I tek tako", nastavku kultnog "Seksa i grada". Premijera nove sezone zakazana je za 29. svibnja, s tjednim emitiranjem do finala 14. kolovoza.

