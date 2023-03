Vlado Kalember: 'Kad smo se rastajali, Ana je u sudnici sjedila pored mene i držala me za ruku'

U Special Happy Showu na Happy FM gost je ovog tjedna bio Vlado Kalember, vrhunski zabavnjak, miljenik svih generacija i najvećeg šarmera ovih prostora.

Slušateljima je otkrio da s ekipom iz 4 asa dovršava album na kojem će među šezdesetak gostiju biti Davor Gobac, Rade Šerbedžija, bivši ministar Davor Štern... Vlado smatra da je Let 3 dobar izbor za Eurosong te da Riječani imaju šanse ući u finale. Znamo da je u dobrim odnosima s bivšom suprugom, no prepričao je zanimljive detalje oko razvoda.

U braku s Anom Rucner, Vlado Kalember dobio je sina Dariana, a nakon razvoda bivši partneri ostali su i više nego u dobrim odnosima, što je iznenadilo sutkinju na brakorazvodnoj parnici.

- Sjedili smo u sudnici, ali ne na suprotnim stranama, kao što je to praksa kod nas. Mi smo sjedili zajedno, a Ana me čak primila za ruku, na što nas je sutkinja upitala je li ovo neka ‘showbizz’ fora. Odgovorio sam joj da nije - kako smo se dogovorili da ćemo se oženiti, tako smo se dogovorili i da ćemo se rastati.

Vlado je na Happy FM -u prokomentirao i jednu od najaktualnijih tema - pobjedu Riječana na Dori. Prisjetio se vlastitog sudjelovanja na Euroviziji davne 1984. kada je s kolegicom Izoldom Barudžijom i pjesmom "Ciao Amore" u Luksemburgu osvojio 12. mjesto.

- Ovo natjecanje danas je svjetski spektakl, dok se prije 30, 40 godina održavao u dvoranama sa 400, 500 sjedećih mjesta pa ga kao takvog treba gledati i staviti današnje nastupe i u taj kontekst. Apropos Leta 3 zgodno je imati nešto što je na rubu ekscesa. Naravno da je teško napisati nešto što već nije napisano. Melodije su već tu, veći pomaci osjete se u tekstu, aranžmanu i zvuku. No smatram da je Let 3 dobar izbor – sigurno neće proći nezapaženo, i mislim da imaju veliku šansu ući u finale.

Sa Srebrnim krilima proputovao je pola svijeta. Bez nekog posebnog objašnjenja izuzetno su bili popularni u Bugarskoj i Mađarskoj gdje ljudi govore potpuno drugim jezikom, a publika bi njihove pjesme pjevala od riječi do riječi. Dogovor za turneju po Rusiji, zanimljivo, pao je u Sofiji nakon sprovoda ministrice kulture, kćeri tadašnjeg predsjednika Bugarske. Naime na koncertu Srebrnih krila, članovima je pristupio ministar kulture tadašnjeg Sovjetskog saveza koji je prethodno zapravo stigao na pogreb. Sjajno izreklamirani, u Moskvi su održali 10 koncerata.

Vlado Kalember veliki je nogometni fan i navija za Dinamo. Ne krije ni prijateljstvo sa Zdravkom Mamićem koji je jedan od rijetkih koje prati na Instagramu.

- Sa Zdravkom se znam jako, jako dugo i on je jedan beskrajno drag, dobar čovjek, u one druge stvari se ne bi petljao, jer nemam pojma. Zdravko je čovjek koji ima enormni broj prijatelja i zaslužio ih je. Beskrajno je duhovit, i njegove objave pregledam kao zabavno štivo. Imam njegov broj i hrvatski i iz Bosne i Hercegovine, i ako budem u tim krajevima vrlo rado ću mu se javiti.

Za sebe Kalember kaže da je dosadan čovjek, te da je popio alkohola koliko stane u čašu od 0,3 deci.

- Oduvijek sam smatrao da alkohol i showbizz ne idu zajedno, a sve na što sam se mogao navući sam nastojao izbjegavati. Ja sam užasno dosadan tip, nisam nikada bio sklon porocima - rekao je Kalember. Sportskim riječnikom, Vlado je objasnio da svaki sport ima svoj out i korner, pa tako i život.

- Ako iziđem izvan crte onda sam izvan igre. Nogometno igralište je uvijek iste veličine, no ima onih koji se tu snalaze dobro poput Maradone, Modrića, Messija, Ronalda i Pelea, no ima onih za koje vrijede ista pravila, no ne snalaze se na njemu tako dobro - zaključio je Vlado.

