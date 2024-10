VIDEO Ovako izgleda kuhinja kandidatkinje za predsjednicu Ivane Kekin: 'U kuhinji volim biti skoro koliko i u sabornici'

Ivana Kekin predsjednička kandidatkinja stranke Možemo aktivna je na društvenim mrežama, kako na službenim profilima stranke, tako i na svom privatnom profilu gdje svakodnevno pokušava ukazati na probleme koji muče građane te pokušava ponuditi rješenja. Na svom Instagram profilu Ivana Kekin podijelila je jednom prilikom i recept za parmigianu koju je pripremala u svojoj kuhinji. U videu je pokazala cijeli postupak pripreme i rekla je: Kako u kuhinji volim biti skoro koliko i u sabornici pokazat ću vam kako se priprema jedno od mojih najdražih jela. Dala je u ovom videu i mali uvid u kuhinju njezinog doma koji se nalazi u samom centru Zagreba. Riječ je o stanu koji su Ivana i njezin suprug Mile Kekin kupili prije 12 godina. U intervju koji je dala za Večernji list Ivana je ispričala kako je njezino odrastanje bilo skromno te je odgajana uz puno rada.

- Odmalena smo sve radili sami, i kiselo mlijeko, i jogurt... Moram još nešto reći, moji su roditelji u toj svojoj neimaštini bili izuzetno kreativni. Rekla bih da su tada bili čak i svojevrsna avangarda jer su usred te neimaštine sami počeli proizvoditi svoje gnojivo za vrt. I tada su, 90-ih, nabavili kalifornijske gliste, što se danas smatra zelenom metodom proizvodnje vlastitog komposta. Usto, moj je otac 90-ih postavljao i solarne ploče na krov, sam je postavljao i podno grijanje. U ono vrijeme, kada nije bilo ni interneta, moji su roditelji bili vrlo maštoviti i kreativni. No, prije svega, oni su bili iznimno vrijedni ljudi. - ispričala je Ivana. Otkrila je tada i kako je upoznala svog supruga koji je tada bio frontmen grupe Hladno pivo s kojim danas ima dvoje djece.

- Priča je dobra, filmska. Dakle, te večeri, prije nego što sam njega upoznala, s najboljom prijateljicom Ivanom, kod koje sam povremeno boravila jer je ona imala puno ugodniji stan u Središću, gledala sam "Mjenjačnicu" Roberta Knjaza, a u toj se emisiji Hladno pivo mijenjalo sa specijalcima iz Osijeka. Bila je to beskrajno smiješna emisija u kojoj je Mile u jednom trenutku morao skočiti s padobranom, pri čemu on nije znao da će se to dogoditi, što se jasno ocrtavalo na njegovu licu. On je izgledao toliko komično u trenutku kad je morao iskočiti iz aviona da smo Ivana i ja plakale od smijeha. I tada ja njoj kažem: "Majke mi, ja ću se udati za ovoga tipa", pri čemu ja njega uopće nisam poznavala, nikada ga nisam srela niti vidjela. Osim, naravno, na koncertu. To je vrijeme četvrte godine fakulteta kada smo zbog dobre glazbe otkrile Gjuru utorkom, i nas dvije te večeri nakon gledanja televizije odlazimo u Gjuru, dolazimo tamo, ja skidam jaknu i kanim nam otići po piće kad me prijateljica zgrabi i kaže: "Ivana, Mile je tu." U tom trenutku nisam puno razmišljala, samo sam pomislila – to je neki prst sudbine. I odmah sam mu prišla i rekla: "Bok, ti se meni sviđaš. Ja sam Ivana." On je mene malo čudno gledao jer sam dodala kako ima super frizuru. Uglavnom, izvalila sam nešto užasno glupo jer je on tada, kao i sada, bio ćelav, a ja sam u to vrijeme imala jako duge dreadlockse. Eto, tako smo se upoznali.- ispričala nam je tada Ivana.