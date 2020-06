Veliki skandal natjerao je bivšu loto djevojku da se povuče iz javnosti. Pala je u depresiju

Najguglanija osoba u Hrvatskoj na kraju 2015. bila je bivša loto djevojka Tina Katanić.

No nekadašnja kraljica ljepote danas se smješka s reklame za kladionicu, ali kada pokušate saznati više...teško ćete pronaći neki podatak o tome što točno radi.

Bivša manekenka se u trećem mjesecu pojavila na fotografiji na Instagram profilu jedne naše poznate vizažistice, no ona sama profile na društvenim mrežama nema, a oni na koje nehotice naletite su - lažni.

Naime, nakon što je Tinina snimka procurila u javnost izazvala je golemi skandal, a ona je pala u depresiju i povukla se iz javnosti. Neki su tvrdili da je nekadašnja loto djevojka otputovala u inozemstvo, a brojni angažmani su joj otkazani. Ipak u centar pozornosti vratila se 2016. kada je otkrila da je zaljubljena.

- Sretna sam, ispunjena i zadovoljna. Lijepo nam je, uživamo zajedno - rekla je voditeljica u jednom intervjuu no nije htjela otkrivati više detalja, ipak kasnije se šuškalo da se radi o sarajevskom ugostitelju Berislavu Kramaru. On joj je navodno dao vjetar u leđa, podigao samopouzdanja i spasio je od depresije. Katanić je te godine dobila i novi angažman na Z1 televiziji, gdje je vodila emisiju 'Popodnevna mora'. Veza nije potrajala, prekinuli su 2017., a iako je viđena u društvu nekih muškaraca, vezu nije potvrđivala. U isto vrijeme glumila je u filmu redatelja i scenarista Anđelka Jurkasa 'Fuck Off I Love You' uz bok mnogim domaćim glazbenim i glumačkim zvijezdama.

Tumačila je djevojku koju od nasilnika brani njezin dečko.



- Ovo je bilo zaista lijepo glumačko iskustvo. Čast mi je što sam dio filma i projekta jer osim velikih glumačkih imena, film je okupio i velikane s glazbene scene. Film na slojevit način progovara o muško-ženskim odnosima - komentirala je za jedan portal. Bivša manekenka se od tada ponovno povukla iz javnosti, no pojavila se u jednoj epizodi zabavnog showa 'Zvijezde pod hipnozom'.