Uz Vegetu Natur Mamma Mia: Here We Go Again! počela svoju turneju Adria regijom!

U sklopu zatvaranja Pulskog filmskog festivala u Areni održala se svečana premijera filma Mamma Mia: Here We Go Again! kojoj su, uz brojne gledatelje i uzvanike prisustvovali i redatelj Ol eParker, glumci Jeremy Irvine, Hugh Skinner, Josh Dylan te producentica Judy Craymer.

Premijera filma Mamma Mia: Here We Go Again!, za koju se tražila karta više, protekla je u odličnoj atmosferi u najljepšem kinu pod otvorenim nebom i predivnim kulisama pulskog amfiteatra. Nakon prikazivanja filma, glumci i uzvanici su se nastavili družiti uz prigodan domjenak koji je organizirala Podravka uz Vegetu Natur koja je glavni partner turneje filma u Adria regiji.

Glumci su često u svojim istupima u medijima isticali kako im je na Visu, tijekom snimanja filma, bilo prekrasno zbog prirodnih ljepota, iznimne velikodušnosti i gostoljubivosti ljudi iz Hrvatske te nezaboravnih okusa i mirisa naših jela, a jučerašnje događanje je nadmašilo sva njihova očekivanja.

„Veliko nam je zadovoljstvo što možemo podržati turneju filma Mamma Mia: Here We Go Again! u Adria regiji. Kvalitetna glumačka postava, vrhunska produkcija i svima dobro znane pjesme odlike su ovog dugo očekivanog mjuzikla snimanog u Hrvatskoj. U isto vrijeme kad na velika platna stiže novi nastavak filma Mamma Mia, u naše kuhinje dolazi nova generacija Vegete Natur. Potpuno prirodna, Vegeta Natur sadrži morsku sol, devet vrsta povrća te pažljivo odabrane začine koji svakom jelu daju najfiniji okus prirode,“ izjavila je prilikom premijere Marinka Akrap, direktorica korporativnog marketinga i komunikacija Podravke.