Umjesto top 24, u MasterChef vilu ulazi top 23 kandidata: Martina je prekasno shvatila da je presolila jelo

Petorka u crnim pregačama, Irma Handžić Veledar, Irina Brajčić, Aco Lukić, Martina Trgovec i Josip Petrović, zasukala je rukave kako bi na najbolji mogući način iskoristili zadnju šansu u MasterChefu. Ovi kandidati u posljednjoj prilici za ulazak u MasterChef vilu, suočili su se s izazovom brzine i preciznosti. Naime, morali su odabrati glavnu namirnicu iz ograničene ponude, a na raspolaganju su imali oradu, piletinu i svinjetinu. Kako bi jelo bilo što finije, mogli su odabrati i dodatne namirnice po vlastitom izboru. Ovaj je zadatak za neke od njih donio više stresa nego inspiracije.

Irina se odlučila za ribu kao svoju glavnu namirnicu, no već pri filetiranju napravila je ključnu pogrešku – filetirala ju je od repa, što je odmah izazvalo zabrinutost kod žirija. Ipak, na kraju su se žiriju svidjeli okusi koje je poslužila na tanjuru i njoj je svoju pregaču odlučio dati chef Goran Kočiš. „Ovo je početak jednog prelijepog i uzbudljivog, ali ne i prelaganog putovanja“, osvrnula se Irina. Martina je prekasno shvatila da je presolila jelo, a osim toga, žiri je istaknuo kako je velika količina češnjaka preuzela okuse na tanjuru.

VEZANI ČLANCI

„Sol nije jedini problem, češnjak je ovdje preuzeo“, komentirao je chef Mario Mihelj. Time je Martinin put do MasterChef vile završen. Još teži trenutak doživio je Aco, koji nije uspio dovršiti svoje jelo i postaviti glavnu namirnicu na tanjur. Vidno emotivan, gotovo je zaplakao ispred žirija, priznajući da se stidi svog neuspjeha. No, Stjepan ga je ohrabrio kazavši mu kako ne treba spuštati pogled jer je dao svoj maksimum. Acino polovično servirano jelo nije bilo dovoljno za nastavak natjecanja, pa se obratio kandidatima koji su svoj ulazak u MasterChef vilu osigurali u drugom krugu natjecanja, a kuhanje ove petroke pratili su s galerije. „Znamo se samo par sati, ali dali ste mi snagu za koju ne postoje riječi da je opišem. Želim vam da pobjedi onaj koji to najviše želi, tko je dao sve od sebe. Kad budem gledao, želim vas vidjeti da ovdje ostavljate sav znoj koji imate, kao što sam ja, ali s ljepšim krajem. Super ste, svršeni!“, poručio im je Aco.

GALERIJA Ella Dvornik tijekom godina se potpuno promijenila, zebraste ekstenzije i neonske boje bile su joj favorit

Svjetlija strana večeri bio je Josip Petrović, čiji je svinjski lungić punjen sirom oduševio žiri, što mu je donijelo prolaz u MasterChef vilu. Uz njega i Irinu, pregaču koja simbolizira prolazak u idući krug natjecanja osvojila je i Irma koja je pripremila piletinu na posteljici od povrća. Time je u MasterChef vilu umjesto 24, ušlo top 23 kandidata, što znači da jedan chef u nastavak natjecanja ulazi s kandidatom manje. Taj chef je Goran Kočiš koji je izabrao ne podijeliti jednu svoju pregaču. „Čeka vas nezaboravno iskustvo koje ćete pamtiti cijeli život. MasterChef vila vas čeka", poručio je Stjepan. MasterChef se nastavlja tjednim izazovima u kojima će neki kandidati zablistati, a neki biti eliminirani, sve dok ne dobijemo novog hrvatskog MasterChefa. Tko će se istaknuti, a tko će napustiti vilu – saznat ćemo uskoro!