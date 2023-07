U 'Život na vagi' ušao je sa 130 kg i izgubio 45, a danas izgleda nevjerojatno: 'Dobio sam novi život'

Splićanin Ivan Krolo pobijedio je u prvoj sezoni showa 'Život na vagi' no nakon toga nije se pretjerano trudio biti u fokusu pažnje javnosti. Objave na društvenim mrežama se rijetke, ali kada se odluči javiti gledatelji showa uvijek budu nanovo iznenađeni kako odlično izgleda. U show je ušao s 130 kilograma, a uspio je izgubiti čak 45 kilograma. Od tada do danas prošlo je šest godina, a on i dalje marljivo radi na svom izgledu. Vodi aktivan život, postao je trener, promijenio je prehrambene navike, a o svojoj nevjerojatnoj transformaciji progovorio je u intervjuu za RTL.

- Sudjelovanje u showu donijelo mi je puno toga u životu. Promijenila mi je život na bolje. Da skratim, to je jedno veliko i pozitivno iskustvo. Donijelo mi je novi život - rekao je Ivan koji svoje znanje i iskustvo danas prenosi na druge.

- Bavim se privatnim treninzima u teretani i bavim se teniskim treningom. Treniram s djecom, s rekreativcima i u tome uživam. To volim, u tome uživam, tu sam se pronašao i nadam se da ću uskoro završiti školu za učitelja tenisa tako da se još više mogu tome posvetiti - dodao je Krolo.

Otkrio je i kako se danas hrani, ali i što je izbacio iz prehrane. - Najviše sam izbacio pekarske proizvode. Nastojim što više kuhati sam, no ne branim si ništa posebno. Umjeren sam u svemu. Mogu sve pojesti i znam da to što sam unio u sebe, moram i potrošiti. Gledam na to da jedem što manje tih gluposti - kaže bivši kandidat 'Života na vagi'.

Rekao je i da mu je, kao mnogim kandidatima, nakon showa bilo vrlo teško i izazovno vratiti se u svakodnevicu. - Bilo je teško vratiti se u svakodnevicu. Kad smo bili u showu, nemaš previše toga za napraviti krivo. Režim je takav, a treniraš dva do tri puta dnevno. Kad se vratiš u stvaran svijet, teško je na početku. Udebljao sam se desetak kilograma. No, jednostavno nisam dozvolio da to ide u neke vreće razmjere. Vratio sam se na ono što sam bio i pokušavao izdržati sve to do kraj - rekao je Krolo pa svim onima koji se namjeravaju prijaviti u novu sezonu dao i jedan savjet.

- Ne odustajte, to je najbitnije. Budite disciplinirani, držite se i to vam je jedno predivno iskustvo. Zapisujte dok ste u kući - to možete iskoristiti kad ste vani. I jednostavno, uživajte u tome svemu - rekao je za kraj Ivan Krolo.

