U idućoj godini naš kolumnist nam svima želi: bolji TV program!

Prije nekoliko godina, sjetite se, znanstvenici su govorili da u Sunčevu sustavu postoje barem dva planeta koji su slični Zemlji, a NASA je samo šest-sedam mjeseci kasnije objavila da je otkrila jedan od njih.

Radi se o planetu Kepler 452b, sigurno ste već čitali o njemu, a koji je od svih dosad najsličniji Zemlji.Tijekom 2018. godine došli su do novih saznanja po kojima su njegova veličina, duljina jedne godine i uvjeti na površini slični onima na Zemlji, ali im je zato - znanstvenici su u tome jednoglasni - televizijski program znatno drukčiji...(Jesam dobro započeo godišnji pregled TV programa? A? Čitajte dalje da vidite po čemu se razlikuje od onoga na prijateljskom Kepleru). Nema na tom divnom planetu, recimo, Ace Stankovića da svake nedjelje, tamo negdje oko ručka, postavlja neka prozirna, dječja pitanja. Voditelj koji na njihovu nacionalnom planetarnom programu u tom terminu vodi emisiju s nekim od najpoznatijih i najutjecajnijih ljudi na Kepleru 452b, mnogo je informiraniji od Ace. Ne postavlja najvećoj košarkaškoj zvijezdi neupitne seksualne orijentacije pitanje je li, eto, gay. Predsjednika Društva pisaca ne dovodi u neugodnu poziciju da pola emisije mora sasvim nepotrebno objašnjavati da nije pedofil i alkoholičar.

Taj voditelj na Kepleru, usput budi rečeno, zanimat će se i za to Društvo pisaca na čelu kojega je njegov gost i neće izbjegavati tu temu pod sasvim promašenom izlikom da bi to - pazite molim vas ovo - gledateljima moglo biti dosadno. Moguće je baš zato, da nam ne bude dosadno gledati ga dok, recimo, Edu Maajku ispituje namjerava li počiniti suicid poput svoje mame, a što je također podatak koji nije baš morao otkrivati, voditelj na Kepleru to iz elementarne pristojnosti nikada ne bi učinio, možda je baš zato, dakle, pustio i one komične dlake koje mu u nekom zmijolikom obliku rastu iznad gornje usnice i tužno se spuštaju prema bradi. Osim toga, taj voditelj na Kepleru mnogo bolje shvaća stvari, radišniji je, duhovitiji, odijelo i kravatu odijeva za svakog gosta koji mu dođe, a ne samo za političare, te na kraju krajeva - nije ni ćelav! Kosa mu je duga i bujna... Kako bi se pratio sport, nadalje, prosječnom navijaču na Kepleru nije potrebno sklopiti ugovor s najmanje tri pružatelja usluga od kojih jedan pušta prvo poluvrijeme neke utakmice, drugi drugo, a treći ima, eto, prava na sve golove.

Također, kada njihovi sportski komentatori tijekom prijenosa neke Barcelonine utakmice kažu da je Messi s drugog planeta, to je u njihovu slučaju doista istina, a ne kao kod nas, čisto pretjerivanje i neobjektivno, navijačko izvještavanje s kojim je najkasnije nakon ovog Svjetskog prvenstva trebalo prestati. Također, urednici i voditelji u njihovim informativnim emisijama nikada se ne vode najnižim strastima pa tako nikada ne bi, poput zluradih i senzacije gladnih lunatika, organizirali cjelodnevnu i nevjerojatnu mučnu zasjedu za nekog njihova tajkuna na aerodromu, a što svakako ima pozitivan utjecaj na raspoloženje i psihičko zdravlje njihovih gledatelja i stanovnika tog divnog Keplera 452b. Elem, iako im godina traje dvadesetak dana dulje nego nama, program nemaju potrebu popunjavati s toliko repriza i reklama kao mi. Kod njih se, nota bene, ni u ljetnim shemama ne može dogoditi da, na primjer, po stoti put u eter puste “Naše i vaše”. Ili, još gore, da trideset pet godina staru seriju “Mućke”, u gornjem desnom kutu ekrana najave kao: novu seriju! Ne znamo mnogo o njima, ali tako bezobrazni, sasvim sigurno, nisu ni svemirci. Osim toga, tamo ni pod utjecajem nekih opojnih sredstava ili, što ja znam, radioaktivnog zračenja koje zapravo ni nemaju, ne bi prikazivali emisiju “Peti dan”. Tko bi normalan – smatraju na tome očito zdravorazumskom planetu – dobrovoljno gledao neke salonske filozofe koji petkom, sjedeći za okruglim stolom, satima iznose neke nevjerojatno nebitne i promašene teorije.

Pogotovo je ne bi prikazivali bez Borisa Jokića, jedinoga među njima koji je bio kadar proizvesti neku novu misao, a što, nažalost, na HRT-u 3 odnedavno upravo tako čine... Ne drže tamo, da spomenem još i to ovako pred kraj, previše ni do forenzičarskih serija, reality emisija tipa “Farma” i “Gospodin Savršeni”, a domaće zvijezde sapunica; bilo glumačke, autorske ili producentske, imaju zabranu približavanja od stotinu svjetlosnih godina zgradama njihovih televizija. Istina je, međutim, da i oni imaju svoga Krešimira Mišaka koji redovito obrađuje teme s ruba znanosti te u kojima često govori o planeti dosta sličnoj njihovom Keplaru, a na kojoj televizijski program izgleda upravo ovako kako je opisano u ovoj TV recenziji. “Takvima za sitan novac daju nacionalne koncesije...”, navodi njihov Mišak, pa snažno poentira, “neki čak svaki mjesec naplaćuju i pretplatu za to!”. Nažalost, slično kao i kod nas, nitko normalan mu ne vjeruje!