U finale idu Matej Jakša, plesni klub Flik Šenkovec i Ana Vukman, a žiri je imao zanimljive komentare na zadnju točku

U trećoj polufinalnoj emisiji "Supertalenta" svoje mjesto u finalu devete sezone su odlukom gledatelja izborili harmonikaš Matej Jakša i plesni klub Flik Šenkovec. Djevojke iz plesnog kluba su rekle kako su uzbuđene i iznenađene, ali i spremne za finale jer već imaju spremnu točku. Trećeg finalista odabrao je žiri i Maja je rekla kako neki u žiriju nisu sretni odlukom, a neki jesu i nisu bili baš složni oko odluke. Žiri je odlučio kako je Ana Vukman zaslužila odlazak u finale. Članice akrobatskog plesnog kluba Flik Šenkovec prve su nastupile u trećoj polufinalnoj emisiji i odličnom točkom su otvorile emisiju i pokazale raskoš akrobatskog plesa.

- Ne mogu reći da sam fliknuo, ali kliknuo jesam definitivno na vaš nastup. Od scenografije do kostimografije do toga kako ste kombinirale akrobatski dio s plesnim je bilo onako kako bi školski trebao izgledati nastup - poručio im je Davor Bilman. Maja Šuput je rekla kako su bile genijalne i bolje nego na audiciji, a ovo je za njihov nastup kazala Martina Tomčić: - Oduševljena sam prije svega Šenkovcem. Sigurna sam da ste s ove planete i doživjela sam vašu priču kao povratak stare civilizacije na zemlju. S jednom stvari se neću složiti s Davorom, za razliku od njega ja sam i flipnula i kliknula na vaš nastup i jako vas želim vidjeti u finalu.

Mauro Jakić (10) koji je svojim audicijskim nastupom rastopio srca žirija i publike, a nakon večerašnjeg nastupa gledatelji u studiju su ga nagradili velikim pljeskom za njegovu izvedbu pjesmu "All of me" Johna Legenda.

Foto: Nova TV

- Super je kad želiš biti pjevač ili glumac i ako imaš neki kiks ili loš ton ta slatkoća i karizma ti sve izbriše. Toliko je sladak da je i fulao sve bismo mu oprostili. Bio si prekrasan i mislim da imaš puno treme večeras, opusti se jer si bio super - poručila mu je Maja.

- On je toliko bio s rukicama aktivan u totalno jednoj drugoj energiji i drago mi je da si pokazao taj drugi dio sebe. Malo mi je falilo falseta večeras. Ovo je savršena nesavršenost dječje savršenosti - tako je Martina okarakterizirala nastup 10-godišnjeg Maura. Nakon njega na pozornici je svoju točku plesa na svili predstavila plesačica Ana Vukman, a na licima žirija vidjelo se da ih je ostavila bez teksta svojim nastupom.

- Svaka ti čast! Neću komentirati razinu tehničkih elemenata koje si uvrstila. Zbilja si napravila streloviti odmak od audicijskog nastupa. I pohvalila bih posebno i kostim. Čak i taj segment je bio više nego uočljiv. Bravo, bravo, bravo! - uzviknula je Martina Tomčić. - Ako ovo nije supertalent, što jest? Ajmo biti realni! Bojim se visine pa svaki put kad se penješ gore je za mene mali stres, svaki element je bio fantazija i ovo je vrijedno finala - rekla je Maja. Davor Bilman je rekao kako nije bilo toliko razlike u audicijskom i ovom nastupu, što su drugi članovi žirija istaknuli, jer Davor je tu savršenost uočio već na audiciji. Harmonikaš Matej Jakša uoči nastupa u polufinalu je rekao kako je nakon audicijske emisije postao popularan pogotovo u školi. - Ako si slobodan možeš ići s nama na koncerte i gaže da se malo vježbaš. Vidim da si odsvirao sve najveće hitove. Super si odabrao mix, super si ga navježbao i bila ti je genijalna ova ekipa iza tebe - rekla mu je Maja, a pohvale je dobio i od ostatka žirija.

Osječki slavuj i član HNK-ova ansambla Matej Predojević Petrić nastupio je nakon Mateja. Maja je pohvalila njegov nastup, ali je rekla i kako ne zna koliko je fer što se natječe tu s obzirom da je profesionalac, ali ostavila je to na publici da prosudi. - Malo me smeta činjenica što si profesionalac - rekla je Maja. Martina prošli put nije htjela komentirati njegov nastup, a sada je rekla: Ne trebaš ti moj komentar o svom pjevanju. Ti najbolje znaš kako pjevaš. Danas ocjenjujem sve pa čak i kako te Maja gledala. Dojam koji ti ostavljaš na publiku je sjajan, a je li to dovoljno za prolaz publika će odlučiti. Bravo.

Foto: Nova TV

Matej je rekao kako je stekao dojam da se na njega stavio fokus jer je profesionalac i istaknuo je da među kandidatima i bivšim pobjednicima također ima profesionalaca u glazbi i drugim kategorijama u kojima su se natjecali. Ukrajinka Natasha Korotkina koja je na audiciji pokazala jedinstven, nevjerojatan i dosad neviđeni stil trbušnog plesa koji je članove žirija ostavio u šoku i nevjerici. - Intenzivno se sjećam svog doživljaja i dojma na audiciji. Većina nas je bila bez teksta. Vještina je neupitna, međutim meni je dojam, iz ne znam kojeg razloga manji večeras - rekla je Martina i dobila uzvike neodobravanja iz publike nakon ovog komentara. To ju nije omelo i nastavila je: Meni je malo bilo nejasno i samim time mi dojam nije bio wow, ali to samo po sebi nije loše.

- Rekao bih da je nastup uvelike obogaćen, a naravno da smo od tebe očekivali puno jer si nas sve šokirala na audiciji. Ovaj nastup je puno cjelovitiji i rekao bih da je ovaj nastup bio top. Kad bih mogao komentirati kao netko od kuće iz svog naslonjača rekao bih to je to - pohvalio je Natashu Davor Bilman. Nikola Batinović nakon audicijske emisije je toliko oduševio javnost, a javila mu se i Hanka Paldum. Večeras je pjevao pjesmu "Stope da ti ljubim". - Zvučalo je kao d ti ovo pjevaš 50 večeri zaredom pa i danas. Ti imaš velike vokalne sposobnosti pa mi je žao da možda tvoj izbor pjesme večeras nije bio da te rastegne više vokalno i da ti veći zadatak, a nama veće zadovoljstvo - kazao mu je Fabijan Pavao Medvešek. Članovi skupine Akustika Balkana nastupili su sljedeći.

- Zagrijali ste mi krv, proključala mi je i dokazali ste da je to ono što tražimo na pozornici Supertalenta Maja je rekla da su joj bili daleko najzabavnija točka večeras. - Kako ti pjevač dođe mi da razbijem sve ove šalice Nove TV, ali skinut će mi s honorara pa neću - rekla je Maja Šuput.

Prije nastupa osebujnog Muy Moia iz Španjolske voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan zamolili su gledatelje mlađe od 12 godina da ne gledaju njegovu točku jer su određeni dijelovi uznemirujući i da nikako ovo ne pokušavaju kod kuće. Prošli put je Martina za njegov nastup rekla kako nije smiješan i njoj je bio odvratan i rekla je da ne želi više to vidjeti. Dok je Muy Moi izvodio svoju točku Maja i Martina su bile vidno uznemirene, a Maja je u jednom trenutku poviknula: Ne, ne, ne.

- Ja bih još vatre i stvari iz nosa, ovo je ludo, svaka čast - rekao je Fabijan. - Bilo je jako drugačije u odnosu na audiciju i manje odvratno i nije bilo tjelesnih izlučevina i samim time sam većinu uspjela odgledati. Jesi li me naviknuo na razinu tog grdog talenta ili ne... I dalje ne bih ovo opet gledala - rekla je Martina. Davor je ovako komentirao njegov nastup: Ovo je zaista u najmanju ruku odvratan, nenormalan, pomaknut, drugačiji i mi to volimo. Mi bi to gledali ponovo.