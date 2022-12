Ella Dvornik pokazala što je opet promijenila na svom licu, objavila je video u kojem se vidi cijeli proces: 'Nije boljelo'

Influencerica Ella Dvornik (31) opet se počela baviti pjevanjem, a zbog toga je odlučila malo promijeniti svoj izgled. Naime, nakon estetskih korekcija, na red su došli i ukrasi na licu. Ella je i ranije imala mnogo piercinga, no u jednom trenutku je odlučila sve maknuti. Ipak to nije dugo trajalo, pa je tako sada probušila 'bridge' te ima novi piercing na nosu, gotovo između obrva.

Influencerica je proces pokazala u videu koji je snimila povodom svog projekta 'Adventella' u kojem dijeli poklone pratiteljima.

Foto: Youtube screenshot

- To sam jako jako dugo htjela. Ali ne znam koliko dugo ću ga nositi, to me sada 'puklo' malo. Jako mi se vidi asimetrija koju imam na nosu i to ću morat ići popuniti filerom, čisto da ne izgleda kao da ide u krivo - otkrila je te dodala:

- Nije me boljelo uopće kada sam radila piercing.

Ella je nedavno bila na drugom tretmanu laserskog skidanja tetovaže, a tom je prilikom pratiteljima pokazala rezultate nakon dva tretmana. Također je rekla kako misli da će biti još potreban samo jedan. Svoje iskustvo podijelila je na Instagram Storyju. Dvornik je opisala kako izgleda proces, boli li postupak, kao i koji je razlog zašto se odlučila za uklanjanje.

- Dosta boli. Trajalo je 90 sekundi. Kad vam tek naprave tretman, ne kužite veliku razliku. Tek nakon nekoliko tjedana vidite koliko vam je tetovaže 'otišlo'. Cijena ovisi o tome što radite. Nema nikakvih krvarenja ni krasta. Ne boli nakon. Možda može svrbjeti, ali ja se ne sjećam ako me svrbjelo ili ne. Možete tražiti i lokalnu anesteziju, ali iskreno ne isplati vam se za tako kratki termin - kazala je. Podsjetimo, Ella je podijelila i pitanje koje joj je došlo, a njezine pratitelje je zanimalo koji je razlog zašto se ona odlučila ukloniti tu tetovažu. - Pa ružna je kao smrt. Nema drugog razloga - napisala je influencerica u odgovoru.

