Preminula poznata glumica Kostadinka Velkovska

U 76. godini života preminula jepoznata glumica Kostadinka Velkovska, potvrdio je njen sin Nikola za 24 sata.

Podsjećamo, lani je objavljeno kako je glumica Kostadinka Velkovska doživjela moždani udar i bila je u teškom je stanju. U posljednje vrijeme ova glumica provela je više vremena kod doktora nego na kazališnim daskama zbog benignih tumora na mozgu. Te tumore morali su joj odstraniti.

"Imala je dren u glavi mjesec i pol, jako je krvarila. Sad ima trajno oštećenje mozga. U početku su liječnici mislili da zbog siline moždanog udara i obilnog krvarenja neće preživjeti. Ali mama je borac, uspjela je doći do stabilnog stanja. Maknuli su je s respiratora, kisika, maknuli su i dren iz glave. Fizički je dobro, koliko to može biti od ležanja. Stabilno je, ali počela je mršavjeti i sad to može trajati. Najveći problem je ležanje i što imunitet može prestati funkcionirati. Ne daj Bože da navuče neku upalu, bakteriju..., to je vrlo teško liječiti" rekao je Nikola Podkrajac za Story.

Glumici su ranije na mozgu odstranili benigni tumor, ali javio se drugi, pa i treći. Početkom travnja prošle godine otkrila je da je više kod doktora nego na kazališnim daskama, ali je, kako je tad rekla, to neće sputavati u daljnjim planovima.

- Privatno me ništa ne sputava, normalno idem u dućan, skuham si, koncentracija mi je dobra, čujem, vidim, mogu zapamtiti tekst i radujem se svemu što će doći. Svakoj novoj ulozi, svakom projektu - otkrila je tada.

Kostadinka je pričala kolegici Mariji Sekelez kako se želi oprostiti s koncertom narodnih makedonskih pjesama u listopadu. - Govorila je kako mora to napraviti u jesen, a ja bih joj rekla: 'Kosta, pa dovoljno si radila', a ona opet: 'Ne, ne, ovo još moram'. Ona je neobično vrijedna i hrabra. Osoba koja nikad ne kuka, sve stoički podnosi. Bez obzira na sve tegobe, ona se uvijek smije - ispričala je Sekelez također za 24 sata.

