Teško bolesna pjevačica viđena u rijetkom izlasku, stanje joj se nedavno pogoršalo

Pjevačica Celine Dion viđena je u rijetkom izlasku. Celine su fotografi uhvatili kada je ulazila u crni, luksuzni SUV. No, iako se bori sa sindromom ukočene osobe, glazbena diva je bila nasmijana te je fotografima pokazala palac gore. Na licu nije imala ni trunke šminke, a bila je odjevena u crnu kombinaciju.

Zdravstveno stanje poznate pjevačice se nedavno pogoršalo i prema informacijama koje je s javnosti podijelila njezina sestra, slavna glazbenica je izgubila kontrolu nad svojim mišićima. Podsjetimo, pjevačica pati od neurološkog poremećaja zvanog sindrom ukočene osobe, a njezina sestra Claudette otkrila je da glazbenica poznata po svom hitu "My Heart Will Go On" i dalje vrijedno radi i sanja o povratku na pozornicu.

Celine je ranije zbog narušenog zdravlja bila prisiljena otkazati svjetsku turneju u kojoj je trebala održati i nastup u Zagrebu. Tada je njezin brat javnosti rekao kako će obožavatelji morati pričekati na nastup njegove sestre jer je njezino zdravstveno stanje teško i nepredvidivo. Zdravstveno stanje pjevačice je neizlječivo te ovaj neurološki poremećaj uzrokuje da - tijelo napada vlastite živčane stanice i ozbiljno utječe na pokretljivost.

- Naporno radi i zbilja se trudi, ali nema kontrolu nad svojim mišićima. Ono što mi slama srce je to što je uvijek bila disciplinirana. Uvijek je marljivo radila. Naša majka joj je uvijek govorila kako će Celine sve dobro odraditi - shrvano je rekla Claudette za "7 Jours" i dodala je: Istina je da je i nama i njoj san njezin povratak na pozornicu. U kojem svojstvu? Ne znam. Glasnice su mišići, a srce je također mišić i ne znamo kako će bolest utjecati.

Svjesna je toga i Celine Dion i upravo je o tome i pričala svojim obožavateljima kada im je otkrila od čega boluje. - Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad mi stvara poteškoće dok hodam i ne dopušta mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - napisala je na Instagramu kada je otkrila da se povlači s pozornice dok joj ne bude bolje. Dobrotvorna organizacija njezine obitelji, "Fondation Maman Dion", preplavljena je porukama podrške zvijezdi.

