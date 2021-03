Turskog glumca prati vojska obožavateljica, a on se zaljubio u zanosnu voditeljicu

Popularnost kakvu su nekada uživali glumci Halit Ergenç, kojeg je publika zavoljela kao Onura u seriji “Tisuća i jedna noć”, i Burak Özçivit, kojeg smo upoznali u liku Bali bega, sada uživa turski glumca Can Yaman za kojim luduju žene diljem Europe. Ludilo koje je nastalo u Grčkoj, Španjolskoj i Italiji kada je ondje promovirao svoje projekte može se usporediti s ludilom kakvo izazivaju i hollywoodski glumci. – Ponosim se što me svuda u svijetu dočekuju obožavatelji. Nadam se da će biti tu tijekom cijele moje karijere. Ovo je tek početak, rekao bih, a ako se po jutru dan poznaje, bit će mi zabavno i uspješno – rekao je Can u jednom intervju odgovarajući na pitanje je li iznenađen tolikom popularnošću. U ovoj regiji popularnost mu je zasigurno priuštila serija “Sanjalica”, u kojoj glumi zgodnog i avanturi sklonog fotografa i vlasnika marketinške agencija Cana Divita, koja se trenutačno prikazuje i na kanalu RTL Passion. Can je rođen u Istanbulu 1989. godine, korijene vuče s Kosova, odakle mu je djed, te iz Sjeverne Makedonije, odakle je njegova baka. Od djeda s majčine strane naslijedio je ljubav prema jezicima – djed poliglot znao je šest jezika, a Can uz materinski turski govori talijanski, engleski i francuski. Kao dječak bio je sigurna da će se baviti profesionalno košarkom, a nakon što je s odličnim uspjehom završio osnovnu školu, upisao je jezičnu gimnaziju koju je završio kao najbolji učenik s najvišom ocjenom od utemeljenja te obrazovne ustanove.

Jedan dio srednjoškolskog školovanja boravio je u Americi, a kada se vratio u Istanbul, upisao je pravni fakultet koji završio 2012. godine i ubrzo započeo raditi u struci. Međutim, sjedenje u odvjetničkom uredu nije bilo dovoljno izazovno za njegov avanturistički duh i tijekom godišnjeg odmora popustio je nagovoru svojih prijatelja i prijavio se za audiciju za jednu TV seriju te dobio ulogu. – Otišao sam na godišnji odmor i nikada se više nisam vratio u odvjetnički ured. Kolege su me sljedeći put vidjele na malim ekranima – rekao je Can u jednom intervju, ali od prava se ipak nije oprostio te je i dalje partner jednog odvjetničkog ureda. Serija “Dolunay” 2016. godine bila je njegov prvi veliki uspjeh kao glumca, ali s ovom serijom stigao je i negativni publicitet zbog Canove nagle naravi. Naime, tada su mediji u Turskoj pisali kako se često sukobljavao s glumicom i kolegicom iz serije Selen Soyder te ju je i vrijeđao. Cijela stvar na kraju je završila i na sudu, a Can je morao platiti novčanu kaznu zbog vrijeđanja kolegice. Na sljedećem projektu imao je više sreće; serija “Sanjalica” donijela mu je vojsku obožavatelja i osam milijuna pratitelja na Instagramu. U ovoj romantičnoj seriji partnerica mu je bila Demet Özdemir, s kojom je navodno dijelio i romantične trenutke u privatnom životu. Paparazzi su ih tek u nekoliko prilika uhvatili zajedno izvan seta, ali nijedna od tih fotografija nije mogla potvrditi radi li se o samo prijateljskoj ili i o ljubavnoj vezi.

Foto: instagram

– Prvi put u životu igrao sam s glumicom uz čiju prisutnost sam i ja bio tako smiren jer je ona bila toliko talentirana i sigurna u sebi da samo u bezbroj scena improvizirali, što mi se jako svidjelo. To je nemoguće ako niste sigurni u svoju partnericu, a Demet je toliko nadarena glumica da je 60 posto naših scena u seriji bila improvizacija – rekao je u jednom intervju o svojoj partnerici iz serije “Sanjalica”. Nedavno je Yaman opet privukao pozornost medija svojim ljubavnim životom kada je nakon višetjednih šuškanja i paparazzo fotki objavljenih u talijanskim medijima konačno priznao da je u vezi sa zanosnom talijanskom voditeljicom Dilettom Leottom, djevojkom koju često časte titulom najljepše sportske novinarke svijeta. Can je odlučio ušutkati tračeve i nedavno je podijelio fotografiju s Dilettom i napisao: “Opasan smo par.” Za Dilettu se pisalo kako je bila u tajnoj vezi sa Zlatanom Ibrahimovićem, a romansu s Canom je započela nedugo nakon što je on stigao u Italiju radi snimanja serije “Sandokan”. Počeli su se dopisivati putem društvenih mreža, a prvi je korak napravio Can. Obožavatelji su uvjereni kako je ova veza samo predstava za medije i javnost te da koristi Canovoj popularnosti u Italiji i malo je onih koji su povjerovali u ovu ljubavnu priču i brojne zaljubljene objave para na društvenim mrežama. Prije dvije godine, govoreći o svojoj idealnoj ženi, Can je rekao ovo:

– Žene koje se ponašaju poput muškaraca i glasne su neće nikada privući moju pozornost, a ne privlače me ni žene koje su misteriozne. Privlače me žene koje su vesele, a kod žena mi je jako važna energija koju imaju, miris, boja glasa... Idealno bi bilo kada bih uz tu osobu mogao biti najbolja verzija sebe. U istom intervju otkrio je i kakav je u vezama i je li spreman raditi kompromise. – Jako sam sebičan kad je riječ o odnosa, mislim da se ne bih mijenjao ni zbog koga. Neću praviti kompromise ni oko svog lika u seriji, a ni privatno. Neću raditi nešto što me rastužuje samo kako bih ugodio drugoj osobi. Naravno, uvijek postoji mogućnost da će se pojaviti osoba u koju ću se ludo zaljubiti i promijeniti način razmišljanja – kroz smijeh je rekao glumac. Ma u koga se zaljubio, ključna žena u njegovu životu uvijek će i njegova majka Güldem, koja ga često posjećuje na setovima serija i njegova je najveća obožavateljica. Tijekom karantene na početku pandemije koronavirusa velik dio vremena proveli su zajedno i zajedno su u tom razdoblju naučili i plesati tango.

Foto: instagram

– Morao sam naučiti tango za jednu od scena u seriji koju sam tada snimao i mama mi se pridružila kao partnerica jer ona već zna plesati taj ples. Dnevni boravak pretvorili smo u pozornicu i vježbali svaki dan po nekoliko sati – kazao je Can, koji i s ocem ima odličan odnos. Roditelji su mu se razveli kad je imao pet godina i u djetinjstvu su ga uvijek čuvale bake koje su mu postale uzor. Košarka ga je naučila disciplini, a kada je vježbanje posrijedi, nikada ga ne preskače – sada kada se priprema za ulogu u “Sandokanu” vježba i intenzivnije nego prije kako bi bio u formi za ulogu kojoj se njegove obožavateljice silno vesele.