Tuga u obitelji naše pjevačice: 'Nadam se da sad negdje slušaš naše pjesme i smiješiš se'

Erna Imamović, politologinja i glazbenica koju je šira javnost upoznala na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "How Do You Love Me" na svom je Facebook profilu objavila da joj je preminuo otac. Erna se od oca oprostila emotivnom porukom.

Najdraži Tajo… ovaj tekst, ove riječi, nijedna riječ, niti jedna rečenica te jednostavno nije dostojna… Dugo razmišljam, što reći, što napisati, da li takvo što javno obznanjivati? A znam- koliko si volio pisanu riječ, a sad te jednostavno nijedna nije dostojna… Najdraži moj Harko, voljela bih da te mogu “ukrasti” još barem nakratko, ukrasti vremenu koje nas je naglo razdvojilo i ta okrutna užasna bolest koja te je uzela iz naših naručja i razdvojila nas, u ovozemaljskoj dimenziji… Ti sad putuješ, nekim drugim galaksijama, a opet još si tu, sveprisutan i uvijek ćeš biti dio nas. Ne mogu opisati koliko mi nedostaješ, koliko te beskrajno volim i koliko sam ponosna imati takvog tatu!

Tvoje šale, tvoj vedri duh je dakako- još tu… Nosimo te u srcu, u duši i ti si jednostavno DIO NAS… Nadam se da sad negdje slušaš naše pjesme i smiješiš se… A ja ću pjevati.. za Tebe…, napisala je Erna.

Erna Imamović je svoj glazbeni put započela kao studentica politologije na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Tada se predstavila publici isključivo s autorskim pjesmama, u kojima je često tematizirala ljudske odnose, odnos sa samom sobom i sa svojim snovima poput života jedne svestrane umjetnice. Prvi singlovi "Poput sna" i "Moj svijet" iz 2012. godine su njeni počeci predstavljanja hrvatskoj publici.

Uskoro je započela i s prevođenjem pjesama s engleskog na hrvatski jezik, ali i pisanjem pjesama na engleskom jeziku, koji bi joj mogao otvoriti više vrata i za internacionalni uspjeh. Put je tijekom studija navodi u gradove Mainz i Wiesbaden u okolici Frankfurta na Majni u koje se nakon studija politologije vraća - 2016. godine kako bi se daljnje usavršavala u glazbenoj karijeri i pohađala razne edukacije i master classove vezano za pjevanje i sviranje gitare.

Tada počinje raditi i kao vocal coach u Music Academy - školi za pop i rock glazbu. Uz posao vocal coacha Erna se profesionalno bavi glazbom, što uključuje i mnogobrojne nastupe i koncerte kao solo izvođač ili u varijantama nastupa s pratećim sastavom. Pisanjem i stvaranjem vlastitih pjesama Erna se bavila tijekom svojih tinejdžerskih godina, i to ju je oduvijek pratilo na njezinoj glazbenoj putanji, no 2021. godine potpisala je ugovor s izdavačkom kućom Dallas Records te se tada i okrenula pisanju pjesama na hrvatskom jeziku.

Pjesmom "How do you love me" odlučila se po prvi puta predstaviti na Dori 2024. godine. Poticaj prijave na Doru, bila je upravo ta pjesma koja je čekala pravi trenutak da se predstavi publici i na engleskom jeziku, s obzirom na to da je Dora internacionalno i medijski popraćena pala je odluka za pjesmu na engleskom jeziku. Ujedno je to i bila Ernina želja, predstaviti se na jednom tako renomiranom i svestranom natjecanju gdje se umjetnik može slobodno iskazati u različitim varijantama i stilovima.

