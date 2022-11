Odličan start Svjetskog prvenstva u Kataru na HTV-u, imali 5 najgledanijih televizijskih sadržaja

Hrvatska radiotelevizija (HRT) je u nedjelju, prvog dana Svjetskoga nogometnog prvenstva u Kataru, zabilježila odličnu gledanost svojih sportskih emisija i programskih sadržaja – pa je tako prvih pet najgledanijih sadržaja na svim televizijama bilo upravo HTV-ovih. Među njima su emisija „Qatara“, posvećena praćenju SP-a, te prijenos prve utakmice prvenstva između domaćina Katara i Ekvadora na Drugom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV 2), što pokazuje veliko zanimanje gledatelja za taj svjetski sportski spektakl. Također, SP je izazvao i veliko zanimanje na HRT-ovim digitalnim platformama – aplikaciji HRTi te stranici: https://nogomet.hrt.hr/fifaworldcup2022/ na kojoj se nalazi i sav sadržaj vezan za SP.

Naime, gledatelji ove godine SP iz Katara mogu uživo pratiti samo na HRT-u. Svaki dan, na našem Drugom programu moći će gledati sve utakmice, detalje i analize u emisiji „Qatara“; na Drugom programu Hrvatskog radija slušati sve o Prvenstvu uz sport i glazbu; a digitalno, na svim društvenim mrežama, portalu hrt.hr te HRTi aplikaciji.

Tako će na HRTi platformi do 18. prosinca biti prijenos svih utakmica Svjetskoga nogometnog prvenstva uživo, ali i dodatni ekskluzivni sadržaji s terena, poput treninga naše reprezentacije dan prije utakmice, izjava igrača te zabavnih sadržaja vezanih uz Svjetsko prvenstvo. To je posebno zanimljivo s obzirom na to da su termini nekih utakmica u prijepodnevnim i ranim popodnevnim satima, te možemo očekivati da će navijači u vrijeme utakmica biti izvan kuće, na različitim lokacijama (u prijevoznim sredstvima, uredu, odnosno na mjestima gdje ne mogu pratiti televizijski program) - pa će s aplikacijom HRTi – na svojim tabletima, mobitelima i računalima moći pratiti sve sadržaje uživo ili u videoteci, bilo kad i bilo gdje.

Također, tijekom prvenstva, moći ćete na portalu hrt.hr, Facebook stranici HRT Sport, Instagramu, Tik Tok-u, YouTube kanalu Hrvatska radiotelevizija te Twitteru HRT Sport pratiti najbolje trenutke utakmica, analize iz emisija, izvještaje reportera iz Katara, komentatore na mjestu događaja te naše navijače na SP-u. Novost je i poseban službeni sadržaj FIFA-e s prvenstva, pripremljen samo za društvene mreže, koji ćemo našim korisnicima redovito objavljivati na svim spomenutim društvenim mrežama, kako bi dobili cjelovito iskustvo ovog SP-a.

VIDEO Dramatične scene iz centra Zagreba sa snimanja filma Canary Black