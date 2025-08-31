Zagrebački bend objavio novo izdanje koje označava i drugu fazu u karijeri

Zagrebački bend Veli Jože nedavno je objavio album "A tko će nam sad reći kakav je svijet?", u izdanju Croatia Records. Riječ je o njihovom prvom službenom izdanju pod etiketom, koje ujedno označava novu fazu u karijeri benda - gotovo tri desetljeća nakon osnutka. Album donosi devet pjesama koje se kreću između osobnog i društvenog, svakodnevnog i refleksivnog, zadržavajući prepoznatljivu kombinaciju new wavea, folk rocka i kantautorske lirike.

Glazbeni izraz benda se razvija, ali ostaje vjeran snažnim tekstovima, izražajnim melodijama i jasnoj ideji da pjesme trebaju komunicirati, a ne podilaziti. U svakoj pjesmi osjeti se trag promišljanja, ali i spontanosti. Naziv albuma preuzet je iz pjesme koja ga zatvara, a pitanje koje postavlja, kako kaže autor i frontmen Goran Markov Knežević (GMK), proteže se kroz čitav proces nastanka materijala: "Koliko uopće razumijemo svijet oko sebe, a koliko se u njemu samo pokušavamo snaći?"

Osim Gorana, u bendu su Mirjana Zubak Mičetić kao vokal, klavijaturistica i producentica, Robert Mifka na basu i Marijan Povodnik kao prateći vokal i bubnjar. Svaki član donosi specifičnu glazbenu pozadinu - od klasične naobrazbe do iskustva u demo scenama, od rada u studiju do svirki po klubovima. Ta raznolikost daje bendu širinu u zvuku, ali i stabilnost u identitetu.

Među pjesmama se izdvaja "Galiotova pesan", uglazbljena verzija poznate pjesme iz romana Vladimira Nazora, po kojem bend nosi ime. Za razliku od dosadašnjih interpretacija koje su uzimale samo dio teksta, Veli Jože donose pjesmu u cijelosti i time zatvaraju simbolički krug.

Album je sniman i miksan u studiju Neo.wav u Velikoj Gorici, u produkciji Mirjane Zubak Mičetić i Nenada Zubaka, uz snimatelja Marinka Belavića Marca. Članovi benda kažu kako im je cilj bio stvoriti zvuk koji "se ne čuje samo, nego i osjeti" - i taj osjećaj provlači se kroz cijeli album.

Prvi singl "Skakavci, mjesec, krijesnice, draga i ja", objavljen prije izlaska albuma, već je pronašao put do publike. Spot snimljen u klubu Katran donosi simboličan prikaz raspada veze, ispričan s dozom humora i autoironije. U glavnim ulogama pojavljuju se sami članovi benda, što još jednom potvrđuje njihovu autentičnost i neposrednost.

Veli Jože, osnovani 1996., nikada nisu jurili za hitovima ni popularnošću, a su ostali vjerni sebi. Njihova glazba oduvijek je bila osobna, angažirana i iskrena, a ovaj album nastavlja tim putem. Priče o ljubavi, nesigurnosti, gubicima i pronalasku ravnoteže izrečene jednostavno, ali nikad površno - čine ga relevantnim i u današnjem kontekstu.