Tko je Toni Starešinić? Za Hrvatsku je bitan kao Tarantino za film i dobro se sjećam što se dogodilo kad je umro David Bowie

"The hardest working man in show business" bio je legendarni opis Jamesa Brownea, a u slučaju Tonija Starešinića iz grupe Chui mogli bismo ga pretvoriti u izjavu (ovjerenu kod publike i kritičara); "najaktivniji glazbenik na domaćoj sceni". Chui je upravo objavio novi, šesti album "Zagreb-Berlin" koji će vam priuštiti nevjerojatno zadovoljstvo preslušavanja, ali sve to što je Starešinić zadnjih godina napravio na domaćoj sceni doista zaslužuje posebnu "udarničku značku" ili neko slično priznanje.



Ako bismo domaćoj masovnoj publici koja se boji riječi "jazz" trebali predstaviti Starešinićev rad nekim uobičajenijim terminom, mogli bismo reći da je on za domaću glazbenu scenu ono što je Quentin Tarantino za svjetski film. Kao što je Tarantino iznova popularizirao mnoge antologijske žanrove, tako se i Starešinić sa svojim bendovima i suradnjama trudi, a i uspijeva, dovesti jazz fusion, funk, kraut rock, filmsku i televizijsku glazbu, pop, prog-rock i sjajnu svirku do ušiju slušatelja. Iako je godinama mlađi, njegovo omiljeno razdoblje na svjetskoj sceni ono je između 1968. i 1972. godine, što se i jasno "chuije".