Tina i Tiago prvi su uplovili u bračnu luku, a već je pao i poljubac: 'Ne bojim se intime'

Prva epizoda nove sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' emitirana je u ponedjeljak navečer na RTL, a gledatelji su mogli upoznati nove kandidate tijekom njihovih momačkih i djevojačkih večeri. Odmah nakon toga, otkriveno je i koji par će se prvi vjenčati. Stručnjaci su prvo predstavili Tiaga za kojeg smatraju da je orijentiran na hedonizam, vesela osoba s puno energije, sklon avanturi dok on kaže da je tipičan Brazilac koji voli zabavu. „Cure na Balkanu su mi egzotične i zgodne“, rekao je Tiago koji je s kumom išao po odijelo za svadbu i komentirao da traži optimističnu osobu, s osmijehom na licu kakav je i sam. Stručnjaci su zaključili da bi mu odgovarala Slovenka Tina jer je dinamična i vesela osoba te spremna za ozbiljniji odnos. Mladenka Tina otkrila je da nikad nije sanjala o vjenčanju nego je sve prepuštala sudbini, a sada je ostavila otvorena vrata za ljubav ili prijateljstvo. Tinina kuma smatra da budući muž treba biti pun energije i samopouzdanja da bi se mogao prilagoditi Tini i sudjelovati u njezinu načinu života.

Prvi dojmovi para su bili pozitivni, a nakon što su uplovili u bračnu luku Tina i Tiago odvojili su se sa strane kako bi popričali. "Prvi dan je bio bolji nego što sam očekivala! Super nam je bila energija, prvi klik nam je bio dobar“, rekla je Tina. Složili su se da su karakterno isti i da bi im to moglo stvarati probleme. Tinu je šokirala Tiagova izjava da je posljednju vezu završio prije tek mjesec dana, ali Tiago ju je uvjeravao kako mu je sada samo ona u fokusu. Nakon zabave, mladenci su se povukli u hotel. Tinu je zanimalo koliko ju je Tiago u kratkom vremenu uspio upoznati, a on joj je rekao da misli da je iskrena. Otkrila mu je da će mu dati priliku iako joj se nisu svidjeli neki njegovi komentari, no da želi da se poštuju. „Ne bojim se intime, ali želim je s pravim ljudima“, objasnila je Tina, a potom su se poljubili. Bio je to prvi poljubac u novoj sezoni.

Podsjetimo, Tina je sudjelovala u slovenskoj verziji showa 'Gospodin Savršeni', a dolazi iz Kopra. Tina je zaljubljenica u more i obožava vožnju autom, motorom, brodom... Diplomirala je novinarstvo, medije i marketing, a potom se preselila u Amsterdam gdje je radila za produkcijsku i distribucijsku tvrtku. U slobodno vrijeme se bavi tenisom, a danas radi društvene mreže te video produkciju. Tiago, pak, dolazi iz Brazila i već je pest godina u Hrvatskoj gdje radi u logistici u službi za korisnike.

- U Europu sam prvo došao u Njemačku zbog nogometa, ali kako stvari nisu išle kako sam planirao, tražio sam susjednu zemlju, gdje bih mogao legalno ostati. Došao sam u Hrvatsku i počeo raditi u hostelu. Nakon toga imao sam mnogo drugih poslova (nogometni trener za djecu, instruktor za aerobik u vodi, animator, konobar u restoranima...), i još uvijek se prilagođavam kulturi ovdje, ali pozitivno je što ste puno srdačniji od ostalih zemalja - iskren je Tiago koji je otkrio i da mu se sviđaju Hrvatice da ta voli našu kuhinju te izazove.

