Thompsonova nećakinja objavila tužne vijesti: 'Hvala na svakom trenutku koji sam provela s tobom'

Krah braka slavne TV zvijezde! Otkrila je da se razvodi nakon 26 godina braka i 33 godine veze

Brak Rachel Zoe i Rodgera Bermana gledatelji su mogli vidjeti i showu "The Rachel Zoe Project" koja se emitirala od 2008. do 2013. godine. Dvije godine kasnije sudjelovali su u Lifetimeovu projektu "Fashionably Late with Rachel Zoe", dok je Berman bio i suvoditelj u Rachelinoj radijskoj emisiji "Climbing in Heels with Rachel Zoe".