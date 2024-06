ZAUVIJEK AUTOR

Neno Belan: 'Đavoli su se zamalo raspali jer sam mislio da je 'Stojin na kantunu' glupa pjesma'

Na kraju su oni bili u pravu, pjesma je ušla na ploču i to je danas u stvari jedna od najpopularnijih pjesama na koncertima i dan danas ljudi to vole čim ja to krenem svirat, svi pjevaju.“