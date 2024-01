Tamara Loos: 'Najdraže mi je kad se u pauzi zapričamo, pa raspravu prenesemo u eter'

Tamara Loos dobro je poznato lice televizijskim gledateljima zahvaljujući vođenju popularne emisije za mlade "Briljanteen". Nakon toga smo je gledali i u zabavnom programu HRT-a, a prošle godine i kao voditeljicu "Plesa sa zvijezdama" Nove TV. No, konstanta u njenoj karijeri je i radio. Prvo smo je slušali na Anteni Zagreb, a posljednje tri godine budi slušatelje Top radija u duetu s glumcem i glazbenikom Filipom Riđičkim.

Uskoro će biti tri godine da vas svako jutro slušamo u programu Top radija, je li vam brzo proletjelo to vrijeme?

Rečenica koja mi je išla na živce kad sam bila mlađa sad je postala rečenica koju ja sama često ponavljam, a to je upravo ta - da vrijeme leti. Što si stariji, ide brže. Kad samo pomislim što su mi značile četiri godine srednje škole, a što mi isto razdoblje znači sad… Tada nikad kraja, a sad se ni ne okrenem. Tako da da. Brzo mi je prošlo. Čudno je to s protokom vremena, kako sve prolazi. Ne mogu odlučiti je li mi ta spoznaja zastrašujuća ili utješna.

Prije Top radija slušali smo vas na Anteni. Možete li usporediti ta dva radija i vaš rad na njima?

Na Anteni sam bila 14 godina, počela sam raditi s dvadesetak i provela tamo svoje formativne godine. Ali u jednom trenu dobro dođe promjena. Malo osvježi, uzburka, dobiješ polet. Dobro mi je došlo.

Karijeru ste započeli na televiziji, u "Briljanteenu". Kako ste počeli raditi na TV, je li vam to bila želja u djetinjstvu?

Ma ne, jedino što je možda ukazivalo na to da bi mi voditeljski posao mogao postati zanimanje je činjenica da sam bila otvorena i brbljava pa su me stalno u školi birali da vodim razne priredbe i slično. Tako me u srednjoj profesor poslao na audiciju za "Briljanteen". Bila je subota i nije mi se baš išlo, ali me frendica nagovorila da idem s njom jer je i ona htjela probati. I onda ja dobijem. Ups.

Kako je došlo do vašeg angažmana na radiju?

Bilo je to nakon što sam sa Zlatom Muck Sušec radila Doru. Snimale smo intervjue s izvođačima i live se javljale iz green rooma. Zezale smo se, bile opuštene i zaključak je bio da bi to moglo dobro funkcionirati i na radiju pa su nas tamo i pozvali. Ti počeci su mi bili najdraži. Putovanje u Njemačku na edukacije na primjer. Nisam mogla vjerovati da je to u opisu posla, sve mi je bilo vau! I zabavno

Sve koje rade u jutarnjem programu uvijek pitam jesu li inače jutarnji tipovi? Može li se čovjek naviknuti na dizanje u 4 ili 5?

Ustajem u 4, nikad ne snoozam alarm i volim si uzeti vremena, prošetati psa ujutro, otuširati se, pojesti u miru. Inače jesam jutarnji tip, ali ne baš tako ranojutarnji. U nekom smislu sam se navikla jer već skoro 10 godina (I na Anteni sam radila ujutro) ustajem u to vrijeme otprilike. Ali nisam se toliko navikla da se budim tada i kad ne trebam, tipa vikendom. Pomaže i to što mi ne treba puno sna, dobro i dugo mogu funkcionirat s par sati spavanja dnevno. Ipak ponekad izgorim i imam osjećaj da sam ljuštura od čovjeka pa zaspim na koncertu klasične glazbe na koji me Matija izveo. Doslovno mi glava padne na rame čovjeka pored mene lijevo. Matija je sjedio desno. Prilična sramota.

Kako se slažete s Filipom Riđičkim, što mislite o njemu?

Jako je važno odgovara li vam osoba s kojom dijelite šihtu. Još pogotovo tu jutarnju. Jer to bude prvi čovjek s kojim progovorite u danu, čovjek s kojim dijelite neispavanost, umor, neraspoloženje, ali i zezanciju na taj račun pa i dobre dane. Mislim da trebamo paziti jedni na druge u tom smislu, međusobno se dizat i poštivati. Drago mi je što mi to radimo i lijepo funkcioniramo zajedno - Filip, producentica Danica, koja je isto s nama u eteru, i ja.

Kako izgleda vaša šihta, dogovarate li se o čemu ćete pričati svako dana? Koliko ima improvizacije?

Kako kad. Nekad dogovorimo unaprijed, nekad na licu mjesta. Kostur sinopsisa imamo i unutar njega improviziramo. Često se dogodi da se u pauzi dok sviraju pjesme zapričamo na neku temu i onda nastane rasprava koju samo odlučimo pretočiti u eter. Takve situacije najviše volim.

Kakvu glazbu slušate privatno?

Evo trenutno mi u pozadini svira Nick Cave. S curama u autu obavezno moram slušat Abbu i Darka Rundeka jer okidaju na "Winner takes it all" i "Makedo", a Matija im zasad bezuspješno pokušava podvalit Beatlese I T-rexe. Ipak u zadnje vrijeme mi najviše paše klasika, tj. vokalna barokna glazba.

Majka ste dviju djevojčica. Slušaju li vas one na radiju i gledaju na TV? Što kažu?

Ne znam koliko su djeca u toj dobi, a one imaju 9 i 5, zainteresirana za svoje roditelje tako, osim ako ih roditelji ne potiču na to. Mislim čak da je starija saznala da ću raditi "Ples" tek kad joj je netko u školi rekao. One imaju svoju mamu po doma, a ne na radiju i telki.

Lani smo vas gledali i kao voditeljicu u "Ples sa zvijezdama". Kako je bilo raditi na toj emisiji? Jeste li i vi naučili plesati uz njih?

Meni je bilo super. Spoj posla i zadovoljstva, to se ne poklopi svaki dan. Ipak, proplesala nisam. Ali sam zato puštala mjuzu i pjevala iz sveg glasa u šminki. Ivana koja me šminkala i Martin koji mi je radio frizuru su bili back vokali. Kao što će Rick i Ilsa uvijek imati Pariz, tako ćemo mi uvijek imati Vesnu Pisarović i "Neka ljudi govore".

Teško je pored toliko posla, angažmana i majčinstva pronaći vrijeme za sebe, ali kako ga provodite? Imate li neki hobi? Neki su vas sreli u šetnji sa psom je li to vaš način relaksacije?

S vremenom sam shvatila da je sve to "vrijeme za mene". Kad idem s djecom u kino, na bazen ili u muzej, kad ujutro idem na posao… Sve je to moj odabir raditi zato što u svemu tome pronalazim nešto za sebe. Tako da sam prestala misliti da mi treba ne znam kakav hobi s kojim bi onda moj život konačno bio potpun. Imam sreće da stvarno uživam u svakodnevnim stvarima koje su vrlo pristupačne. Primjerice čitanje. S Interlibera smo se obiteljski vratili s više od 20 knjiga. Mislim da sam sad negdje na šestoj. Šetnje su već toliko dio mene da ih se ni ne sjetim istaknuti. Krenula sam sa svojim psom Kajom prije 14 godina i otad nisam stala. Nje više nema, ali navika je ostala. Danas mi društvo pravi Mali Žuti Pas, tj. Teri. Odemo u Maksimir, odemo do grada, zaletimo se i na more.. to me baš ispunjava. Prije skoro godinu dana uzeli smo, iz kontroliranog uzgoja naravno, i malu ili malog (vrijeme će pokazati) kornjaču, točnije Testudo marginata iliti najveću europsku kopnenu kornjaču. Živi u dvorištu i trenutno hibernira, tako da pod hobi može proći i moje proučavanje njihova načina života i trud oko toga da joj osiguram idealne uvjete i zimski san. Sad smo se bacili i na filmove koje bismo htjeli da cure pogledaju jer su obilježili naše djetinjstvo tipa "Draga, smanjio sam djecu", "Draga, povećao sam djecu", "Sada i nekada", "Vragolasti Denis", "Moj prijatelj Willy"... Zadnje smo gledali "Titanik" pa je i kod nas bio potop, koliko se suza prolilo.

Koja je razlika u medijima danas i davno kada ste zaplivali u medijske vode?

Čini mi se da je pojava društvenih mreža napravila najveću razliku. Nekad mislim da one nisu tu radi svega ostalog, nego da je sve ostalo tu radi njih. Pa i mi sami.

Koji su vam daljnji planovi u radijskoj i tv karijeri?

Najdalje planiram dan ili dva unaprijed. Više od toga mi se čini deplasirano.