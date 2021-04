Stručnjak za kraljevsku obitelj tvrdi da zna točno što kraljica misli o Harryju: Štiti ga zbog ovoga

Prema stručnjaku za kraljevsku obitelj Andrewu Mortonu, koji je napisao knjigu o odnosu kraljice Elizabete i njezine sestre Margaret, kraljica shvaća da su Harry i William u istoj situaciji kao što su bile njih dvije. To je, naravno, zbog činjenice da je Willaim nasljednik, a Harry ''rezerva''.

Zbog toga, kako tvrdi Morton, kraljica ima puno razumijevanja za Harryja i njezina vrata za njega su uvijek otvorena, jednostavno zato što zna kako se osjećala njezina sestra i kakva je situacija bila s njom.

– Mislim da kraljica zna da je teško biti u toj poziciji i da razumije da je Harry nekada bio izgubljena duša, baš kao i njezina sestra – tvrdi Morton.

– Uvijek je imala potrebu štititi Harryja i mislim da je to zato što je gledala kako Margaret postaje žrtva sistema. Isključivanje Margaret nije pomoglo nikome i kraljica je iz toga puno naučila. Ne želi da se s Harryjem povijest ponovi – kazao je stručnjak.

Princezi je bilo teško naći mjesto u kraljevskoj obitelji, a kako je Harry odlučio da više ne želi biti dio kraljevske obitelji, jasno je da je nešto naslijedio od nje.

– Kada usporedite njihove osobnosti, Harry je stvarno popout Margaret. Nešto kao buntovnik u kraljevskoj obitelji. Margaret je jednom rekla da je neposluh njezino veselje, a to se može jasno vidjeti i u prinčevu slučaju. Zato Elizabeta ima dodatnu empatiju za Harryja jer je gledala svoju mlađu sestru i njezina vrata će mu uvijek biti otvorena te ga nikada neće potpuno isključiti iz obitelji – dodaje Andrew.

Nadalje, tvrdi kako kraljica jako voli svog unuka, kao što je voljela i svoju sestru.

– Ona ga jako voli. Bila je tu za njega na dan kad je izgubio majku i od tada je uvijek uz njega. Namjerno ga štiti i kao baka ima puno više razumijevanja za njega – zaključio je autor knjige Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters.

