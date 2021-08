Srpski mediji otkrivaju pozadinu sukoba članova Bijelog dugmeta tijekom koncerta, oni poručili: 'Hvala Beogradu!'

Nakon medijskih natpisa o sinoćnjem sukobu članova grupe Bijelo dugme tijekom koncerta u Beogradu, srpski su mediji prenijeli i njihove izjave o tom događaju. Prema pisanju, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa na jučerašnjem su se koncertu sukobili zbog izvođenja pjesme 'Ružica si bila'. Navodno je Tifa napustio binu tijekom izvođenja pjesme, jer je Islamović otpjevao dio pjesme koji je on trebao. Mediji su pisali da je zbog toga Tifa pobjesnio, bacio bubicu i istrčao s pozornice. Navodno se i zaključao u kontejner koji je bio rezerviran za njega, a sve je popratio riječima: "Što će on meni upadati u pjesmu?". Koncert se nastavio i bez njega, a on se vratio na pozornicu, navodno, tek na nagovor menadžera, kratko otpjevao i naklonio se publici s ostatkom benda. Dodajmo da su se pjevači već ranije sukobili zbog pjevanja, kada je došlo i do fizičkog obračuna.

Mnogi su, stoga, sinoć vidjeli početak novog velikog sukoba. Ipak, nakon koncerta obojica su pjevača dali gotovo identične izjave u kojima su poručili da ne postoje neki problemi između njih. "Ja stvarno nemam nikakvih problema, uživao sam s publikom na koncertu i osjećao sam se fenomenalno", rekao je Islamović nakon koncerta za Kurir.rs. Njegov kolega iz benda rekao je da ni on stvarno nema nikakvih problema i da je uživao u koncertu. "Hvala još jednom Beogradu, koji je sinoć dokazao koliko voli Bijelo dugme", dodao je Vojičić.

