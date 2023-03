Srpski glumac prepričao šokantne detalje sa snimanja filma slavnog redatelja: 'Opali je ako ti da'

Srpski glumac Svetozar Cvetković (64) snimio je više filmova s ​​proslavljenim jugoslavenskim redateljem i jednim od začetnika filmskog crnog vala Dušanom Makavejevim, a u razgovoru za podcast Agelast prisjetio se snimanja filma "Montenegro" 1981. godine. Bio je to prvi film koji je s njim radio, a scenu intimnog odnosa koju je snimao s 20 godina starijom kolegicom pamtit će po onome što mu je redatelj šapnuo na uho, te nezgodi koja mu se dogodila nakon iste scene.

- Sa mnom je igrala Susan Anspach, koja je tada snimila film "Pet lakih komada". Ja sam imao 22 godine, ona 42, za mene je bila ozbiljna dama. Odnosio sam se s njom s puno poštovanja, ali Mak je želio da snimimo najduži poljubac ikad snimljen. I onda smo vježbali onaj najduži poljubac. Bila je cijela koreografija oko svega toga. Ona skače na mene, pa plešemo među ljudima, cijelo vrijeme se ljubimo. Ona se cijelo vrijeme pripremala za te probe, imala je sprej za usta i meni je sve bilo okej - počeo je Cvetković, a onda je nastavio.

– I sad kroz to nekako dođemo do sobe u kojoj ja spavam, a to je bukvalno nešto, ima tuš, nekakav madrac i ima neko mjesto gdje je krunjeni kukuruz i sad Mak kaže: "E vas dvoje ćete voditi ljubav u krunjenom kukuruzu". Ja kažem, dobro, ali vidim da ona to gleda i pita se kako ćemo to napraviti. Ja se tamo tuširam, ona me gleda kako se tuširam, a onda ulazi da se istušira. Prva rečenica kaže, kao ne gledaj, ja oblačim hlače na golo tijelo, srpski, partizanski. Druga rečenica koju me pita je " jesam li debela?". Mak zna što treba napisati - kazao je glumac, a onda ispričao kako su snimili scenu seksa.

- Na kraju se nađemo u tom kukuruzu. Potpuno smo goli. Ležim na njoj, prekrili su me ručnikom na zadnjici, kao, ne znam što. Ali poput Švedske, zemlje toliko slobodne da se samo kod nas može zamisliti. I sad se sve to događa. Tomislav Pinter, direktor fotografije, sve to slaže, svjetlo, sve vrhunsko, savršeno, svi su izuzetno profesionalni. Sve je cakum pakum, dogovorili smo se, tamo trebamo voditi ljubav. Ležim tako na njoj, traje 15 minuta, pjeva mi neke pjesme na uho. Ležimo i pričamo, koliko možemo pričati.

Kako god da okrenemo, ja joj ležim između nogu. Kaže, snimamo. “Čekaj, stani!” kaže Makavejev, sklope klapu, on dolazi i šapće mi nešto na uho. Od tog trenutka nisam znao kako se zovem. Šapnuo mi je: "Ako ti da, ti je opali". Ona me pita što ti je rekao, ja joj kažem nešto jako lijepo o tebi. Dok smo snimali tu scenu, odjednom sam osjetio čudan osjećaj u glavi. Kao kad nešto progutaš pa ti zapne u grlu. Tako mi je stalo usred glave. Završimo snimanje. Dođem do Bojane i kažem joj da mi se nešto dogodilo. Kad sam odmahnuo glavom, nešto je zazvonilo. Gledaju me i kažu: "upao ti je kukuruz u uho" - ispričao je poznatri srpski glumac.

