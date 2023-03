Na ovogodišnjim Oscarima prekinut će se tradicija stara čak 62 godine, zvijezde neće šetati crvenim tepihom

Posljednje pripreme za 95. dodjelu Oscara u punom su jeku, a tako i javnost saznaje sve najnovije detalje. Popis nominiranih za nedjeljnu dodjelu dobro je poznati, a ovo su neke od promjena na dodjeli. Naime, prvi put od 1961. godine tepih dodjele Oscara neće biti crven. Kako prenose strani mediji, u srijedu ispred Dolby Theatrea u Hollywoodu, radnici koji rade na pripremama ovogodišnje dodjele Oscara razmotali su tepih boje šampanjca, dok je domaćin 95. dodjele Oscara Jimmy Kimmel razgovarao s novinarima.

- Mislim da odluka da umjesto crvenog tepiha stavimo tepih boje šampanjca pokazuje koliko smo uvjereni da neće biti prolivene krvi - našalio se Kimmel.

Odluku o promjeni boje donijeli su kreativni konzultanti Lisa Love, dugogodišnja suradnica Voguea, i Raul Avila, kreativni direktor glamurozne Met Gale u New Yorku. Ove će godine tepih biti djelomično natkriven kako bi zaštitio zvijezde i kamere od vremenskih nepogoda, ali i kako bi dolaske pretvorio u večernji događaj.

Inače, crveni tepih Oscara datira iz 1961. godine, kada je održana 33. dodjela u Santa Monica Civic Auditoriumu.

Podsjetimo, posljednjih dana otkriveni su još neki detalji među kojima i onaj da se Lady Gaga neće pojaviti. Naime, pjevačica neće izvesti svoju, za Oscara nominiranu pjesmu 'Hold My Hand' na dodjeli. Glazbenica je, kao i svi nominirali u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu, dobila pozivnicu za ovaj prestižni događaj i nastup, no morala je odbiti poziv zbog snimanja nastavka filma ‘Joker: Folie à Deux‘, kazao je producent Oscara Glenn Weiss na tiskovnoj konferenciji.

- U izvrsnim smo odnosima s Lady Gagom i njezinim timom, ali ona je trenutno usred snimanja filma, a mi ovdje odajemo počast filmskoj industriji i onome što je potrebno za snimanje filma. Nakon dosta natezanja, nije se činilo da može izvesti nastup kalibra na koji smo navikli kad je ona u pitanju i na koji je ona navikla, uz sve popratne stvari. Stoga, neće nastupiti u showu, ali radi se o tome, s naše točke gledišta, da netko snima film i da mi potpuno razumijemo da je to ono što je prioritet u ovom poslu, pogotovo jer nagrađujemo filmove – objasnio je producent.

Ostali nominirani izvođači svoj dolazak su potvrdili, a među njima su: Rihanna s pjesmom "Lift Me Up", Sofie Carson i Diane Warren s pjesmom"Applause", pjesma "This Is Life" Stephanie Hsu, Davida Byrnea i Son Luxa, te "Naatu Naatu" Rahula Sipligunja i Kaale Bhairave.

Dodajmo i da je potvrđeno da je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odbijen zahtjev da održi govor, kao što je to učinio na nekim drugim prestižnim događanjima.

