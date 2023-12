Spremni smo zablistati u finalu Supertalenta, a najveći nam je motiv za uspjeh sinčić Arian

Ovo je bilo jedno lijepo putovanje i jako smo sretni što smo odlučili biti dio showa "Supertalent". Fabijan je začinio ovo naše putovanje zlatnim gumbom i baš smo se povezali s njim, digao je to na višu ljestvicu. Najprije smo javili roditeljima da smo prošli u finale, a oni su nam čuvali sina i zbog toga smo i mogli biti tako opušteni, zatim bliskim prijateljima, našim najvjernijim pratiteljima. Fabijan je prepoznao naš rad – govori nam performerica Sonja Bonačić, koja je sa svojim plesnim i životnim partnerom Janom Hajsokom ušla u finale ovog popularnog showa. Splitski umjetnici pod imenom Crowd Control zadivili su žiri i publiku plesnim i akrobatskim vještinama i tako se plasirali u finale.

– Isplatilo se, prepoznali su – to sam šapnuo Sonji kad su se kamere ugasile. Osjećamo se ispunjeno i zadovoljno, a ovo je nama jako lijepo i pozitivno iskustvo – kaže Jan, koji je priznao da su prije nego što su se prijavili u "Supertalent" bili skeptični te da su razmišljali je li ovo njihova godina. I zaista, pokazalo se da jest! – Znamo kako želimo da izgleda naš finalni nastup, a već dugo radimo zajedno i dobro se razumijemo pa mislim da neće biti problema u pripremi za finale. Osjećamo uzbuđenje i definitivno ćemo dati sve od sebe da zablistamo. Spremni smo za finale – odlučno nam kaže 37-godišnja Sonja, inače majka dvogodišnjeg sinčića Ariana. Simpatična Splićanka plesom se počela baviti kada joj je bilo samo šest godina, a to je, kako kaže, bila njezina prva ljubav.

– U mojoj obitelji nitko se ne bavi plesom, ali ima umjetnika. Tata svira bubnjeve cijeli život, a mama je skrivena umjetnica i zapravo sam od nje puno toga naučila i naslijedila – kaže Sonja, koja je zahvalna na podršci majci Željki i ocu Perislavu, koji im uvijek uskoče s čuvanjem njihova sinčića, baš kao i Janovi roditelji.

– Moj otac Željko bio je pokretač svega. Završio je jazz-akademiju u Grazu i nakon toga odlučio krenuti s cirkusom, ali ne onim tipičnim. Htio je inkorporirati glazbu i pokret. Može li bolje nego da u jednome malom Splitu u to vrijeme postoji centar novog cirkusa i da ti ga vodi otac. Educirao sam se svugdje, ali zbog njega imam kontakte koje održavam i danas. Otvorio je vrata i nama, ekipi Crowd Controla. Počeci su bili na ulici, nastupali smo kao ulični performeri, "brejkalo" se, cirkusiralo, ostvarivale su se suradnje svih strana, bilo je to jedno zaista šareno odrastanje – dodaje ponosni Jan, kojemu su i majka Edita i baka Mira velika podrška.

Sonjina i Janova zanimljiva ljubavna priča traje već deset godina, a prije nego što je upoznala svoga voljenog, Sonja je bila solo plesačica. – Oduvijek mi je bila želja plesati s nekim tko me može podignuti, zavrtjeti, prenijeti, osjetiti... Jan je upravo tu ispunio sva moja očekivanja, a Crowd Control spojio je četiri pojedinca, odnosno još dvoje naših prijatelja, a takav spoj ne događa se baš često – objašnjava Sonja te dodaje da rijetko dođe do razmirica između njih, a ako se to i dogodi, pokušaju ih riješiti prije nastupa jer ako ostanu vidjeti u zraku, to se vrlo brzo primijeti i u izvedbi. – Do razmirica dolazi, ali volimo kad smo sa svime načisto. Djevica i jarac u kombinaciji, što reći... Ali ja ne mogu zamisliti da ne radimo zajedno – simpatično kaže Bonačić koju, osim ljubavi i plesa, za Jana veže i veganstvo.

Janu Hajsoku ovo nije prvi put da je na pozornici "Supertalenta". Naime, 2009. nastupio je s plesnom skupinom DNF', a još otad pamti euforiju i povezanost s publikom. – Taj ću put pamtiti cijeli život, baš kao i ovaj sa svojom Sonjom. No tada sam bio mlađi, to je bio novi show, a ekipa je bila jako "nabrijana". Pred publikom je uvijek zanimljivo, a mi se upravo iz tog razloga bavimo ovim poslom – kaže Jan, koji je osmislio naziv skupine Crowd Control. – Poanta je u tome da publiku treba uvesti u svoj svijet, u svoj performans, da pogleda tvoj show i na kraju joj prenijeti emociju onoga što radiš. Odabrali smo engleski naziv jer smo puno putovali izvan države i Europe pa nam je to bilo primjerenije. Ulični performans ne može ništa zamijeniti. Blizina ljudi, miris ljeta, asfalt – kaže Jan, koji je sa Sonjom putovao u Alžir, Nigeriju, Francusku, Sloveniju i mnoge druge zemlje.

Oboje se slažu u tome da im je najvažniji sinčić Arian, zbog kojeg sve ovo i rade. – On je naša ljubav, a naš je fokus ponajprije na njemu i njegovu razvoju. Bilo je jako teških i zahtjevnih trenutaka, preispitivanja, straha... Put nije bio lagan, ali moja osobnost ne mi da da stanem, moram gaziti dalje, a i otkad sam postala majka, spoznala sam svoju moć i snagu te moram priznati da se manje zamaram glupostima i imam puno više samopouzdanja. Bake i djedovi su svjetlo ovog našeg puta. Toliko smo im zahvalni. Divno je gledati koliko bake vole Ariana. Mi smo mirni kad je s njima i zaista smo blagoslovljeni – kaže Sonja, koja bi voljela da se i Arian bavi plesom, a tata Jan dodaje da bi maleni po svemu mogao biti nogometaš.

