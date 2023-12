Pjevačica koja je gostovala na koncertu Aleksandre Prijović otkrila: Moram vam razbiti iluziju

Aleksandra Prijović na pet rasprodanih koncerata u Areni Zagreb ugostila je brojna poznata glazbena imena iz regije, a među njima je bila i Nataša Bekvalac koja joj je bia gošća na četvrtom zagrebačkom koncertu. Njih dvije zajedno su otpjevale Natašin hit 'Nikotin', a zatim je Bekvalac sama pjevala pjesme "Original" i "Ponovo". Pjevačica je sada za medije u Srbiji otkrila kako je izgledao Aleksandrin poziv na koncert.

- Ležala sam na zadnjem sjedištu u automobilu. Spavala sam. Menadžer me je vozio i vidjela sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao manje od minute. Onako fina, kakva ona je, pitala me želim li joj biti gošća. Rekla sam: 'Želim, naravno da želim'. Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori - ispričala je Bekvalac u intervju za Kurir. Rekla je kako je atmosfera na koncertu bila predivna i i da je energija bila božanstvena. Na pitanje da čitateljima otkrije što se događalo u backstageu i kako su se izvođači zabavljali, Nataša je rekla: - Moram ti razbiti tu iluziju. Odmah nakon nastupa smo morali krenuti jer sam ujutro već imala neke obaveze.

Aleksandra je tijekom pet koncerata uz Natašu ugostila Acu Pejovića, Željka Samardžića, Bojana Vaskovića iz Lexington benda, Milicu Todorović, MC Stojana i Teu Tairović, Sašu Matića, Jelenu Rozgu, Lepu Brenu, Dejan Matić, Osmana Hadžića i Mayu Berović. No, pjevačica je otkrila i koga je pozvala, a nije se odazvao.

- Meni je žao što Tanja Savić i Milica Pavlović nisu mogle biti moje gošće, iako sam to jako željela, jer poštujem njihove karijere i sve ono što one rade. Uvijek sam tu, da podržim kvalitetu, rad, nešto što vrijedi, što publika voli. U ovom slučaju, Milica je tu mojih godina, Tanja je malo starija, ali volim kada moje mlađe kolege dođu, svi se zajedno podržavamo i dajemo vjetar u leđa jedni drugima. Još jednom želim se zahvaliti Milici. Pošto nije bila gost na koncertu, nije mogla, ali je došla, ispala je jedan veliki car, podržala me i bila je jako vesela, bila je ponosna. Nas dvije smo pričale nakon koncerta i rekla mi: “Radujem se, jer smo nekada nas dvije zajedno počele, a pogledaj gdje smo danas“- rekla je Aleksandra za Blic.