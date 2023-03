Smiljki Bencet Jagarić najteže je bilo što nikada nije saznala gdje je grob njezinog oca

Glumica Smiljka Bencet Jagarića preminula je u 89. godini, a zadnje tri godine slabo se kretala jer je prije tri godine pala u svom domu i slomila kuk. Njezinu glumačku karijeru obilježila je uloga Regice u kultnoj seriji "Gruntovčani", a da će joj životni poziv biti gluma nije slutila u svojim tinejdžerskim godinama pa je tako najprije upisala medicinsku školu. Međutim, kada je došla u bolnicu na praksu shvatila je da je pogriješila jer nije mogla dati injekciju pacijentima.

Zaposlila se tada u Varteksu i istovremeno je upisala dramsku grupu. Redatelj varaždinskog kazališta rekao joj je: “Jako si talentirana. Nećeš valjda raditi u tvornici?” “Ne bih ni ja, ali, eto...”, odgovorila mu je Smiljka. U glumačku školu upisala se kao 15-godišnjakinja, uvjetno, jer za ‘pravi’ je upis morala imati 17 godina.

Da joj je netko tada rekao kakav će odjek imati uloga Regice, Smiljka mu, kaže, ne bi vjerovala. – Kaže se “nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno”. Tako je i meni bilo s Regicom. Trebala ju je igrati Nela Eržišnik, no razboljela se i nije mogla doći na snimanje. Moji Šermentovi su me se sjetili i nazvao me direktor ekipe – prisjetila se Smiljka u jednom intervju za Večernji list. Prvo su snimljeni “Mejaši”, a tri godine poslije i “Gruntovčani”. Najteže joj je u životu bilo kada joj je nestao otac i nikada nije saznala gdje mu je grob i to joj je bila najveća bol. Tata joj je 1945. otišao prema Bleiburgu i nikad se nije vratio i ona nikada nije saznala gdje je pokopam

- Čovjek koji ga je zadnji vidio rekao je da si je tata zamatao noge. Rekao mu je: ‘Luka, dođi sa mnom da prijeđemo Dravu, sad će nastati džumbus’. Taj čovjek je bio na kamionu. Tata mu je odgovorio da ne može ostaviti ove svoje, pa je ovaj otišao. Radio je kao telegrafist u vojsci, nikad pušku nije uzeo u ruke - rekla je u jednom od intervjua.

Kada je završila srednju školu iz Varaždina se preselila u Bjelovar i sa 20 godina upoznala je svoju prvu ljubav glumca Sašu Bindera za kojeg se udala, ali nakon dvije godine shvatili su da nisu jedno za drugo. Kasnije se preselila u Karlovac i upoznala budućeg supruga Vladimira Jagarića. Suprug je s njom igrao i u kultnim “Gruntovčanima”. Imao je manju ulogu, Naceka.

