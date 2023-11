Slavni glumac izgubio živce na sudu i urlao je na bivšu zaposlenicu: Sram te bilo!

U New Yorku u tijeku je sudski proces u kojem slavnog Roberta De Nira (80) tuži njegova bivša osobna asistentica Graham Chase Robinson (41) te se glumac suočava s optužbama za rodnu diskriminaciju svog osoblja, a Robinson traži odštetu od 12 milijuna dolara. Tijekom suđenja, koje je započelo još prije četiri godine i sad je dobilo svoj nastavak, poznati je glumac izgubio živce i na sudu na Manhattanu u jednom je trenutku priznao da je svojoj bivšoj asistentici naredio da ga počeše po leđima, ljutito je izjavio: 'Imate me!'.

Robinson je optužila glumca za rodnu diskriminaciju dok je radila za njegovu tvrtku Canal Productions. Ovim optužbama prethodile su De Nirove optužbe kako je Robinson nepropisno trošila novac s računa tvrtke. Drugog dana suđenja u utorak, De Niro je postao zbunjen i bijesan dok je svjedočio kako bi se suprotstavio optužbama da je Robinson godinama izlagao uvredama, neželjenim fizičkim kontaktima i mizoginiji. Na pitanje je li istina kako je svojoj bivšoj asistentici naredio da ga počeše po leđima, glumac je odgovorio potvrdno.

- Dobro, dvaput sam joj rekao da me počeška! Ulovili ste me! Kažem da su to gluposti. To nikada nije bilo učinjeno s nepoštovanjem. Sram te bilo, Chase Robinson! Kvragu! Žao mi je. - glasno je izgovorio De Niro dok su ga svi u sudnici gledali u čudu. Bivša zaposlenica slavnog glumca kaže kako je De Niro tražio od nje da mu pere posteljinu, kupuje autobusne karte za njegovog sina i tvrdi kako je bila manje plaćena od muških zaposlenika koji su obavljali sličan posao kao i ona te traži 12 milijuna dolara odštete za tešku emocionalnu patnju i povredu ugleda.

S druge strane De Niro optužuje Robinsonovu kako je iz njegove tvrtke uzela dio novaca te se stavila na svoj osobni račun te da je desetke tisuća dolara trošila na osobne stvari, hranu i putovanje te da je veliki dio svog radnog vremena provodila gledajući Netflix.

Odvjetnici Graham Chase Robinson pokušali su prikazati De Nira kao zahtjevnog šefa, uključujući i puštanje audiosnimke glumca koji ju je nazvao u 6:30 ujutro u nedjelju ujutro kako bi od Graham tražio da mu pošalje šifru za njegov kompjuter. Osim što je priznao optužbe za češanje leđa, De Niro je također priznao da je naredio Robinsonu da koristi Uber kako bi mu naručila martini iz Nobu sushi loungea kasno navečer.

