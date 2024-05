Supruga Tonyja Cetinskog progovorila o teškoj bolesti: 'Oporavak je dugotrajan i težak, ali to ne znači da je nemoguć'

Tony i Dubravka Cetinski u siječnju ove godine proslavili su desetu godišnjicu braka, a preseljenje u Istru promijenilo je njihov život nabolje. Iza njih je velika trauma koja im je promijenila živote i koja još utječe na njih. Naime, godine 2019. Dubravka je doživjela moždani udar, nakon kojeg je uslijedio dug oporavak, a bolne su trenutke s ljubavlju i molitvom pretvorili u iskustvo kojim žele biti primjer drugima.

- Oporavak je dugotrajan i težak, ali to ne znači da je nemoguć. Imam posljedice, puno se brže umaram, imam poteškoće u pisanju, koncentraciji, čitanju te male poteškoće u govoru. Nakon svega čovjek shvati da ništa ne treba stavljati ispred svog zdravlja, kako tijela tako i duše. Duševno zdravlje naš je temelj. Najveća su mi podrška suprug i moja obitelj. Želim zahvaliti divnim liječnicima i sestrama KBC-a Rijeka, Odjelu intenzivne njege, a posebno doc. dr. sc. Davidu Bonifačiću, dr. med., koji me još prati te dr. med., spec. ortopedije i traumatologije Tomislavu Čengiću koji je moj najbolji prijatelj iz djetinjstva. Upravo je on bio na telefonu sa suprugom i prepoznao moždani udar te dao upute što dalje napraviti. Hvala svim molitvenim zajednicama koje su molile za mene i moje ozdravljenje. Molitva i ljubav su me izliječile, kazala je Dubravka za Story.

Iako je od tragičnog događaja prošlo već skoro pet godina, Dubravka i dalje uzima terapiju. Priznala je i da joj se svakodnevica promijenila zajedno s drugačijim životnim navikama. Ona i Tony prije tri godine su se odmaknuli od javnosti i počeli živjeti mirniji život ispunjen glazbom i putovanjima. Žive u Istri gdje uživaju u prirodi i hrani iz vlastitog vrta.

GALERIJA: Totalna ludnica na zagrebačkom Trgu! Fanovi dočekali Baby Lasagnu u apsolutnoj euforiji

Inače, Dubravka je prošle godine za In Magazin otkrila kako je dva dana prije udara osjećala simptome te da ih je zanemarila. Radilo se o trncima, a treći dan joj se oduzela desna ruka i noga te su se počele grčiti i pala je. Njezin vrisak je čuo Tony koji je odmah dotrčao do nje te kada je vidio što se događa pozvao hitnu pomoć. Hitna je došla na vrijeme, a Dubravki je pružena pomoć u riječkoj bolnici te kaže da je sada odlučila o svemu progovoriti jer želi žene osvijestiti da se moždani udar može dogoditi svakome. Dubravka je dodala i kako je u početku strahovala da će joj se ponovno dogoditi moždani udar te se bojala u svakom trenutku, a utjehu je potom pronašla u vjeri.

- Giorgia Palić, moja kuma i Alan Hržica, kada su čuli od Tonyja da sam u bolnici, poslali su svećenika da se ispovijedam i dobijem bolesničko pomazanje, jer je meni to zapravo najbitnije. Od tog sam trenutka i završila u samostanu, u isusovačkom samostanu u Opatiji, tamo volontiram već tri godine, imam svog patera Ignaca Čižmešiju. Kada tamo dođem, zatvorim vrata svjetovnom i onda mogu napokon biti ja ja, da - kazala je za InMagazin.

VEZANI ČLANCI:

Inače, Tony i Dubravka 2014. godine su se vjenčali u Las Vegasu, a potom slavlje organizirali u vinkovačkom hotelu Admiral uz tamburaše pa kasnije i u Zagrebu. Crkveni brak su sklopili u Opatiji 2021. godine, a nakon ceremonije supružnici su proslavili uz prijatelje i obitelj.

VIDEO: Haris Džinović otkrio kako podnosi što je predmet sprdnje: 'Ismijavaju me na društvenim mrežama...'