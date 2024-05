Ki Klop, Trophy Jump, Zimizelen i Petrikor zaključuju bendovski line up Mudri brk festivala

Nešto manje od dva mjeseca dijeli nas od masu dobrog festivala koji će se održati od 25. do 28. srpnja u Jelsi na otoku Hvaru. Mudri Brk Festival objavio je da im na pozornicu stižu Ki Klop, Trophy Jump, Zimizelen i Petrikor, koji ujedno zaključuju i lineup ovogodišnjeg izdanja! Time se pridružuju dosad najavljenim bendovima kao što su M.O.R.T., IDEM, My Buddy Moose, Reper iz sobe i Smrdljivi Martini, Ljetno kino Jelsa još će jednom biti pozornica masu dobre muzike.



Ki Klop u Jelsu stiže na krilima friško objavljenog albuma. Atraktivni disko pop trio objavio je "Otopljeni disko" ovoga tjedna te kroz 12 pjesama predstavljaju konceptualnu disko odiseju, novu estetiku te urbani i mračni elektro disko zvuk. Ki Klop su Luka Žigolić, Jakov Ramničer i Laura Tandarić, a javnosti su se predstavili u kolovozu 2023. godine EP-jem „U dućanu ćilima“ kojim su prezentirali moderni indie pop s primjesama soft rocka i elektro diska. "Otopljeni disko" bit će savršeni soundtrack za vruće ljetne večeri, ples do jutra i tulume na kojima se sve topi u sjaju disko kugle i svjetlima neona.



Trophy Jump je punk rock bend iz Zagreba koji korijene vuče iz JeboTon kolektiva. Sve je počelo kao satiričan pop-punk side-project, ali sa sitnim izmjenama postave, prvim snimkama i svirkama ambicije su rasle. Bend je u zadnjih nekoliko godina odsvirao više europskih turneja i jedan kraći tour po SAD-u, mnoge vikend koncerte po klubovima i festivalima u regiji, te snimio dva EP izdanja, jedan LP + Split EP s bendom afewyearslater iz Budimpešte.



Psihodelični noir folk opis je žanra Zimizelenovih pjesama, a publici ih je već predstavio na nekoliko koncerta u Zagrebu, ali i šire. Album "San na uzici", za koji je zaradio i dvije nominacije za nagradu Rock&Off, dolazi predstaviti i na pozornici festivala Mudri Brk, a Zimizelenov koncert održat će se u klubu Monade u suradnji s Jelsa Art Biennalom. Kritičari su istaknuli kako bi "Zimizelen uz malo sreće mogao postati važnom "zimzelenom" konstantom domaće kantautorske scene". "Fantastično", "Zamisli", "Iza zavjesa", "Samo čekaj..." te suradnja s Mary May na pjesmi "Likovi bez lica" singlovi su objavljeni s njegova albuma prvijenca, a sve vizuale i spotove možete pogledati na YouTube kanalu Dostave zvuka.



Alt-rock sastav iz Podgorice Petrikor na Mudri Brk Festival dolazi u suradnji s Rockstrikcijom. Radi se o bendu koji je ove godine svoje prve pjesme predstavio široj publici, a EP "Miris kiše" objavili su u ožujku. Snimljen u periodu od jednog dana, u svega 16 minuta trajanja „Miris kiše“ dostojno predstavlja sve temeljne elemente post-punka. Petrikor su: Matija Mikulić (lead gitara), Strahinja Laković (ritam gitara), Rastko Laković (bubnjevi) i Andrija Milonjić (bas gitara).



Osim središnjeg glazbenog programa 26. i 27. srpnja u Ljetnom kinu Jelsa, na festivalu Mudri Brk održat će se koncerti, kino projekcija, ekološke radionice za djecu, ekološke akcije, DJ program na plaži te gostovanja inozemnih umjetnika na nekoliko lokacija u Jelsi.



Najjeftinije Leri Bird dvodnevne ulaznice po cijeni od 15 eura su prodane. U prodaji su dvodnevene ulaznice "Bird On The Wire" po cijeni od 20 eura koje možete pronaći u sustavu Core-event.



I ove godine, Mudri Brk Festival je ponosni dio Europske festivalske asocijacije (EFFE label).



Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH te HDS Zamp. Partneri u projektu su Jelsa Art Biennale, Kino Mediteran i Jadrolinija.



