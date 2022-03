Sjećate se Siniše Cmrka? Na zagrebačkom trgu privlačio je poglede neobičnom radnjom

Teško da se neka odrasla osoba u Hrvatskoj ne sjeća megapopularnog Turbo limach showa i njegova voditelja Siniše Cmrka (58). Brojni naši glazbenici upravo tu napravili su svoje prve glazbene korake, među njima i Ivana Kindl, Natali Dizdar i Saša Lozar.

Emisija je ukinuta još prije 18 godina, a otad se za Cmrka nije puno čulo. Pisao je dječje slikovnice, živio na farmi, a prošle godine javnosti je otkrio da je otvorio prvi hrvatski ured za optimizam. Njegov Ured optimizma ima zadaću širiti radost i dobre vijesti, a prvi ured otvorio je u Otočcu.

Iako Cmrk živi daleko od TV reflektora i na selu - ljudi ga i dalje prepoznaju, a prepoznali su ga i danas na glavnom zagrebačkom trgu kako postavlja i fotografira svog plišanog medu kojeg je donio sa sobom. To su uočili i fotografi Pixsella koji su fotografirali sve.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 08.03.2022., Zagreb - Trg bana Josipa Jelacica. Plisani medo danas je bio prava je zvijezda na glavnom gradskom trgu. Ovaj simpaticni gospodin uistinu se potrudio ne bi li svojeg plisanog medvjedica sto bolje uslikao ispod spomenika banu Josipu Jelacicu...nadamo se da su fotke ispale super! Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako nije jasno ima li njegov plišani medo i fotografiranje na trgu ikakve veze s današnjim Međunarodnim danom žena, sigurni smo da je oraspoložio brojne prolaznike koji su ugledali medu na kipu bana Josipa Jelačića.

Podsjetimo, Cmrk je prošle godine RTL Direktu otkrio zašto je svoj Ured optimizma otvorio upravo u Otočcu.

"Formalno smo stavili sjedište u Otočcu jer smatramo da je to potencijalnom najoptimističnija regija i to ćemo mi sada dokazati", kazao je Cmrk. Dodao je da se optimizam uči i odgaja. Ured za optimizam možda zvuči kao ludost, ali projekt to na kojem su radili 9 godina.

VIDEO>>Sanja Brajković s Radija Sljeme: "Četiri desetljeća još sam svježa i željna posla, nije mi dosadio"