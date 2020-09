Sandra Perković pokazala duboki dekolte u izdanju u kojem je ne viđamo često

Naša najbolja bacačica diska, Sandra Perković ponovno je oduševila pratitelje fotkom koju je objavila na Instagramu. Sandra na novoj fotografiji pozira u plavoj košulji, a u prvom planu je njezin dekolte. Kada nije na treninzima, voli se dotjerati pa je tako pokazala kako izgleda našminkana u glamuroznom izdanju.

Foto: Instagram

Pratiteljima se slika svidjela, a Sandru su nagradili brojnim lajkovima i komplimentima.

‘Prava si ljepotica’, ‘Zgodna i točka’, ‘Vrh vrhova’, ‘Prekrasna si Sandra’ samo su neki od komentara.

Podsjetimo, u intervjuu koji dala za IN Magazin rekla je kako se razlikuje od tipičnih bacačica diska jer one tek u 30-ima krenu svojim vodama, a Sandra je već u svojim 20-ima bila ozbiljno u bacačkim vodama. - Ako su one tek krenule s trideset godina, ja se nadam da će i meni krenuti još bolje.

Bacačice općenito mogu duže trajati - rekla je Sandra. Već je godinama u sretnoj vezi sa svojim trenerom Edis Elkasević i iako se neko vrijeme nagađalo kako više nisu zajedno to nije bila istina, a uskoro bi ovaj sretni par mogao koračati i pred oltar. - Ja sam njega upoznala kad sam imala 15 godina. Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Naša dugovječnost je upravo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu.Kad se razdvojimo na dva sata, ja dođem puna dojmova, kao da nas nije bilo tri dana - ispričala je Sandra. Na pitanje živcira li ju što sve zanima kad će se udati.- Ne, ne ide mi na živce jer me nitko ne pita, ja svima kažem: 'Ja idem u Tokio sa svojim prezimenom!' To je neka interna zezancija. Kako ja imam dva zlata, iz Rija i Londona, Perković je to osvojila, sad bi bilo glupo da u Tokio dođe neka Elkasević i ne dao Bog da ta Elkasević ne osvoji zlato. Mislim da bi mu to prisjelo. I on me pušta da odradim svoju priču, da odradim sa svojim prezimenom u Tokiju, onda ćemo lako - kaže Sandra.