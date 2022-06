Schillinger (50) fotkala se u badiću, pa objasnila zašto to više neće raditi: Moramo ostaviti prostora neudatima

Poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger na Instagramu je objavila fotke na kojima je u badiću. Snježana je trenutačno u Veneciji sa suprugom Franzom Schillingerom koji ju je i fotkao.

"Muž me slikao za tradiconalan serijal Insta fotki “sezona je otvorena” u badiću ...i to će biti to od slika u badiću, što se slikalo, slikalo se. Moramo ostaviti prostora neudatima! A što ću od njega kada me najbolje slika!" napisala je Snježana uz seriju fotografija na kojima se vidi da uživa u bazenu.

Poduzetnica je već ranije objavila fotke iz Italije, a mnogi su primijetili natikače koje je nosila.

Riječ je o paru ciplea marke Gucci, a koje na internetskim stranicama koštaju 520 eura, što je gotovo 4000 kuna.

Podsjetimo, Snježana i Franz zaručili su se na Maldivima, a vjenčali su se na Korčuli 2021. Snježana je još prije godinu dana priznala kako će uvijek živjeti na dvije adrese zbog obitelji.

"Jesam, službeno sam Bečanka, ali nikad se neće dogoditi da ne budem službeno i Zagrepčanka. Naravno da živimo na dvije adrese, uvijek ćemo živjeti na dvije adrese jer je moja obitelj u Zagrebu, moj sin je u Zagrebu, moj posao je u Zagrebu, a i Franz ima posao u Hrvatskoj", rekla je za IN magazin.

