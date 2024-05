Alen Bičević: 'Pobjedu slavim u društvu prijatelja i pokoje pive'

Pjevač grupe Joy Alen Bičević u najnovijem intervjuu osvrnuo se na svoje putovanje kroz osmu sezonu omiljenog domaćeg showa 'Tvoje lice zvuči poznato', progovorio o osobnim borbama te otkrio kako će proslaviti pobjedu.

Čestitke na pobjedi! Jeste li očekivali da će show ovako završiti nakon što ste odradili prvu epizodu?

Zahvaljujem na čestitkama. Nisam imao ni u primisli nakon prve epizode da bi to moglo ići u ovom smjeru. Kad prvi put staneš na pozornicu, obuzme te trema, obuzme te strah, uvijek si postavljaš ista pitanja: jesi li dovoljno dobar, jesi li napravio ono što si naumio. Kako je vrijeme prolazilo, vidio sam da mogu, našao sam obrazac rada koji mi odgovara i išao sam do samog kraja. Nije bilo lako – puno izazova, puno misli u glavi, nije svaka uloga zahvalna, nije svaka uloga za tebe i koji put se nađeš u situaciji da se jednostavno ne možeš “pomiriti” s likom kojeg si dobio. Sjećam se probleme koje sam imao s Avom Max. Ulaženje ulogu je bilo katastrofalno, s njom nikako na zelenu granu. I onda sjednem u šminkeraj, oni vrhunski odrade svoj posao. Odem u kostime, oni također vrhunski odrade svoj posao. Onda se pogledam u ogledalo i kažem sam sebi: ti ćeš sad to zaista ne odraditi kako treba jer si dobio nešto što ti se ne sviđa? Nakon par minuta razmišljanja, dođem sebi, pa na pozornicu i dam sve od sebe. Toliko truda i rada koji su oni uložili da bi te uloge nastale, da bi izgledale onako kako trebaju izgledati – za to se vrijedi potruditi.

GALERIJA: Fantastični Alen Bičević pobjednik je osme sezone TLZP-a!

Imali ste nekoliko ozbiljnijih transformacija, morali ste utjeloviti neke glazbenike koji nisu više s nama, Tomislava Ivčića i Massima, što vam je prolazilo kroz glavu kada su vam te transformacije bile dodijeljene?

Evo i sad nakon svega kad se sjetim tih uloga muče me ista pitanja: jesam li to dostojno odradio i jesam li mogao biti bolji? Komentari su bili pozitivni, javila mi se obitelj gospodina Ivčića koja je bila zadovoljna, javila mi se obitelj gospodina Massima, također su bili zadovoljni, javili su mi se njihovi fanovi s prekrasnim komentarima, ali čak i nakon svih pohvala uvijek se pitaš je li moglo bolje. Takve uloge su najzahtjevnije, najteže, na scenu donose posebnu emociju i s time se smije zezati. Kad su u pitanju takve transformacije, ulaženje u drugu ulogu nije isto ako zezneš s Britney Spears i ako zezneš nekoga koga, prvo, više nema s nama, drugo, nekoga tko je ostavio tako veliki trag na našem prostoru. Prošao sam jako puno muke s tim ulogama, od mene se jako puno očekivalo i ja sam tu davao 200% sebe. Bilo mi je bitno da to bude lijepo, decentno, dostojanstveno odrađeno i da mogu na kraju nastupa biti ponosan što sam u tome uspio.

Jeste li zadovoljni s ocjenama žirija koje ste dobivali tijekom showa? Je li Vam nekad neki komentar zasmetao?

Od cijele te silne euforije, komentare žirija čujem tek kada gledam show na televiziji. Zaista se ne mogu žaliti niti na jedan komentar. Bilo je lijepih komentara, a bilo je i prekrasnih. Što se ocjena tiče, to znamo kako stvari stoje i sve je to show. Netko mora dobiti 12, a netko 4. Vjerujte mi da je žiri u jako nepovoljnoj situaciji kada mora davati bodove. Minea je to napomenula u više navrata. Ja im definitivno ne bih voilio biti u koži – svi se znamo, svima nam je jednako teško i svi dajemo sve od sebe. I nakon toga, nekome moraš dati najnižu ocjenu…Ja ne bih mogao.

VEZANI ČLANCI:

Jeste li mogli zamisliti toliko pozitivnih reakcija na svoje transformacije?

Nije mi bilo ni u primisli. Uvijek kažem i ponavljao sam – dam sve od sebe i nadam se najboljem. Volim kad drugi prepoznaju moj trud i rad. Volim čitati njihove poruke i komentare – svatko te transformacije doživljava na svoj način. Nekoga sam nasmijao do suza, a nekoga rasplakao. Fascinantno je koliko smo svi različiti kad su te emocije u pitanju.

Ima li nešto što bite sad s odmakom drukčije napravili u showu? Jeste li zadovoljni sa svime što ste pokazali publici?

Naravno da ima. Ja sam sebi najveći kritičar. I kad je sve dobro, opet nije dovoljno dobro. Na primjer: tu i tamo pogled u kameru, drugačiji pristup u razgovoru, mogao sam ovdje malo čišće pjevati, ovo sam trebao više izgovarati…ali to su na kraju takve sitnice i detalji da to samo ja vidim. I moguće da i krivo vidim jer nisam objektivan. Ali kad nešto radim, volim to raditi kako treba ili ne raditi uopće.

Niste novi na domaćoj sceni, ali ovaj show Vam je vjerojatno donio i neke nove obožavatelje... Prilaze li Vam ljudi na cesti, dobivate li više poruka na društvenim mrežama - točnije, jeste li sami primijetili neku promjenu u tome kako se ljudi odnose prema Vama?

Probao sam se par puta sakriti ispod šilterice i sunčanih naočala dok sam išao u trgovinu – bezuspješno: jedan stariji par mi je prišao na kasi i pitao: “Oprostite, jeste vi bili Gabi?” – “Jesam”, odgovorim i nasmijem se. “Fantastični ste. Bože, kako ste vi visoka Gabi.” Nasmijali su se i otišli. Sve češće prilaze sa svih strana, zaustavljaju u gradu, kafiću, teretani, slikaju se, a bilo je i skorih sudara sa stupom na bicikli. Negativnih iskustava nije bilo, ja se još navikavam na poglede i prepoznavanja. A što se tiče promjene ljudi u odnosu prema meni – ljudi su uvijek jako nasmijani i pomalo uzbuđeni. Jako mi je to simpatično jer sam ja sebi u glavi i dalje onaj neki Alen koji se samo bavi pjevanjem.

Inače ste vrlo otvoreni, govorili ste javno da ste se podvrgli estetskim korekcijama, ali i o svojoj borbi s kilogramima. Bojite li se da ćete morati više paziti što pričate s obzirom na to da je sad u Vas upereno više očiju?

Sad je već kasno da počnem paziti o čemu pričam haha. Šalim se, naravno. Nikad neću pričati o stvarima o kojima ne znam, pa me nikada nećete čuti da pričam o Ferrariju jer ga ne vozim ni ja ni 90% ljudi. Ali o stvarima o kojima znam i stvarima s kojima se svi borimo (kilaža pogotovo), tu uvijek imam nešto za reći, savjetovati i podržati. Za mene to nije nikakav taboo, za mene je to sve život koji se događa svima, znam kroz što sam prošao u tim borbama s kilogramima i koliko je to teško. Danas, kad je sve isfiltrirano, umjetno obojano, i kako nas zovu “tužna generacija sa sretnim slikama”, vrijedi dati onaj iskreni dio sebe i svoje osobnosti – možda me baš zbog toga ljudi vole i cijene – nema laži i nema filtera. Ja ti ponudim sebe takvog kakav jesam, a na njima je da to prihvate ili ne.

GALERIJA: Alen Bičević odnio i treću pobjedu u showu, a ova transformacija nikoga nije ostavila ravnodušnim: Tuga i sreća

Puno je pohvala u komentarima ispod Vaših objava na društvenim mrežama, no nađe se i neki negativan. Kako se nosite s hejterima?

Iznenađujuće je malo negativnih komentara i da su barem loše kritike, pa da imam na čemu raditi. Ja i moji hejteri imamo poseban odnos u kojem oni nešto napišu, a ja ako sam dobro volje i svidi mi se njihov komentar na njega, naravno, odgovorim. Odgovor nikada nije nekulturan, da se razumijemo, često je ironičan i sarkastičan, a nekada i dvosmislen. Dam im toliko materijala da me ili jednostavno blokiraju jer nemaju više što za reći ili drugi put promisle dvaput što će napisati. Nemam problem s negativnim komentarima, stvarno su rijetki i nasmiju me.

Rekli ste da nemate vremena za ljubav, da ste se tijekom showa držali samo posla i transformacija. Je li se po tom pitanju ipak nešto promijenilo?

Uhh…tek se za vrijeme showa ništa tu nije stiglo promijeniti. I dalje sam u vezi samo sa svojim krevetom i teško se rastajemo svako jutro haha. Mislim da će ljubav pričekati još neko vrijeme, ali nikad ne znaš gdje te može naći. Evo, nakon radnog vikenda, u ponedjeljak bi volio da me netko dočeka, ali to me prođe do utorka jer u srijedu već moram pripremati novi vikend. I evo, kako mi prijateljica kaže “uvijek problem, nikad riješenje.”

Osim pjevanja, bavite se i slikanjem. Kada ste shvatili da imate i taj talent?

Nije da nisam bio talentiran na likovnom u osnovnoj školi, ali za vrijeme korone i lockdowna mi je bilo užasno dosadno. I snimao sam covere pjesama, i svirao klavir i vježbao pjevanje i to mi je dosadilo. Onda sam prelistavajući YouTube naišao na videe slikanja i pomislio – ajde da pokušam. Naručio platna, boje, sve što se moglo uzeti ja sam to imao u stanu – potpuni kaos. Uzeo sam si referencu nekog talijanskog pejzaža i malo-pomalo nastala je slika. Da se razumijemo, bilo je tu i platna koja su letila kroz prozor jer plava boja na platnu nije bila kako sam ju zamislio. S vremenom su te slike postajale sve kompleksije i bolje, okušao sam se u porteretima, životinjama, apstraktnim slikama i učim se i dalje. Sada mi je žao da nemam više vremena da se tome posvetim, mislim da bi bilo prekrasnih slika – samo da pogodim tu plavu boju.

Smatrate li da ste perfekcionist?

Ne za sve. Perfekcionist sam jedino za umjetnost i jako me ljuti kad ne ispadne sve kako želim. Znam da uvijek može bolje i tome težim. Muku mučim sam sa sobom što se toga tiče, ali, kao što sam već rekao, ja ne znam dati nekome polu-proizvod kad je umjetnost u pitanju. Zato ne prodajem slike nego ih poklanjam – za svaku smatram da nije dovoljno dobra. U pjevanju je već malo drugačije. Tu sam puno više radio, pa sam i zadovoljniji time što ponudim.

Kako su reagirali Vaši kolege iz 'Grupe JOY' na vašu pobjedu? Rekli ste nam da su Vam bili velika podrška cijelo vrijeme...

Bili su presretni i ponosni. Cijeli show su prolazili sa mnom, svatko na svoj način bodrio, pomagao. Bili su puni razumijevanja i tolerancije – sa mnom nije lako raditi.

Kako ćete proslaviti ovu pobjedu?

Pobjedu slavim u društvu svojih prijatelja, njihovih komentara, kritika, smijeha i pokoje pive.

Što dalje možemo očekivati od Alena Bičevića, ima li nekih novih poslovnih ideja, prilika....

Planova uvijek ima, novih pjesama, novih nastupa – kod mene nikad nema odmora. Ali prvo ću se dobro naspavati, najesti pa onda nastaviti s “maratonom”.

VIDEO: Sea Star zaplesao Rim Tim Tagi Dim uz Baby Lasagnu