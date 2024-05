Fantastični Alen Bičević pobjednik je osme sezone TLZP-a!

Nakon 13 tjedana zabave, smijeha i nevjerojatnih transformacija, osma sezona omiljenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' dobila je svog pobjednika! Među četvoricom finalista u posljednjoj emisiji našli su se Alen Bičević, Tomislav Marić ToMa, Marija Kolb i Antonia Dora Pleško koji su žiriju izvrsnim točkama priredili pravi spektakl i zadali težak zadatak oko ocjenjivanja. No pobjednik je mogao biti samo jedan, a s najvećim brojem bodova žirija i ostalih kandidata, laskava titula pripala je Alenu Bičeviću koji je i u cijeloj sezoni bio apsolutni rekorder prema broju pobjeda.

U finalu su kandidati nastupili s transformacijama prema vlastitom izboru, a veličanstvena izvedba pjesme 'Pamtim još' u ulozi kraljice sevdaha, Hanke Paldum, Alenu je donijela četvrtu pobjedu u showu. „Hanka je netko tko se sluša u mojoj kući i kad odeš u veliki grad trbuhom za kruhom ne postoji jedan dan da ti ne nedostaju obitelj i rodni kraj, pa mislim da je ova pjesma za mog tatu“, poručio je Alen kojemu je žiri nakon nastupa uputio brojne pohvale. „Postoje pjesme koje su se nekad pjevale i tekstovi izvođača koji dan-danas traju, a jedna od njih je zaista Hanka Paldum kao diva sevdaha. Sevdah je ljubav, a mislim da je Alen ovu sezonu obilježio tom ljubavlju. Hvala ti na tome, mene je inače teško ostaviti bez teksta jer uvijek imam nešto za reći, ali ti si me sad zakucao“, izjavio je Enis, a Minea je poručila: „Ja sam toliko sretna da si bio dio ove sezone. Ti si za mene otkriće i jedno veliko čudo koje se dogodilo. Dijeli tu ljubav koju je i Enis spomenuo da ljudi osjete ono što smo osjetili mi kroz cijeli ovaj period, a ja sam zaista počašćena što sjedim ovdje i što ja tebi mogu reći nešto jer mislim da bi ti itekako imao puno za reći drugima“.

GALERIJA: Alen Bičević odnio i treću pobjedu u showu, a ova transformacija nikoga nije ostavila ravnodušnim: Tuga i sreća

Kao pobjednik sezone, Alen je imao čast odabrati humanitarnu organizaciju kojoj će Nova TV donirati glavnu nagradu, a odabrao je vukovarsku udrugu 'Tko se boji sutra još'. „Imam par zahvala – prvo našim mentorima, znam da vam nije bilo lako s nama. Hvala prekrasnom žiriju na prekrasnim komentarima. Kao što znate, mnogo ruku radilo je ove maske, pa veliko hvala sektorima šminke i kostima koji su odradili vrhunski posao. Hvala publici koja nas je bodrila, gledateljima koji su nas 13 tjedana puštali u svoje domove, a najviše hvala produkciji Nove TV koja nas je dovela ovdje i što sam upoznao ove ljude“, poručio je za kraj.

Finalistica Antonia Dora Pleško, koja odmalena oduševljava svojim scenskim izvedbama, posljednjim nastupom još jednom je dokazala veličinu svog talenta utjelovivši dvostruku eurovizijsku pobjednicu Loreen, s njezinim hitom 'Tattoo'. „Pokušavam iskoristiti ovaj prostor ne samo da bih se divio nečemu što svi znamo da ti imaš, a to je beskrajni talent. To je jedna velika volja za radom i jedna marljivost na koju želim i našoj publici, pogotovo mladoj, skrenuti pozornost. Uvijek si bila na visini zadatka, a ovo je produkt tvoje upornosti marljivosti i ja ti na tome čestitam te zahvaljujem na predivnom nastupu“, poručio je Goran.

VEZANI ČLANCI:

Tomislav Marić ToMa, koji se kroz sezonu istaknuo kao 'kralj ženskih transformacija', u finalu je spojio svoje dvije velike ljubavi – glazbu i ples – odabravši norveški pop-rock sastav a-ha te njihov svjetski poznat megahit 'Take On Me'. Jedna od želja bila mu je pjesmom razveseliti žiri, a naročito Mineu koja mu je uz zagrljaj poručila: „Ti si jednostavno jedan i neponovljiv. Krenuo si svojim putem i imaš utabanu svoju cesticu kojom sigurno koračaš i ja vjerujem da ćemo tebe još dugo slušati, gledati i navijati za tebe. Na tome ti veliki aplauz jer si zaista poseban, imaš vrhunski vokal i ono nešto. Ja ću tebe zaista pratiti u budućnosti i biti tvoj fan“.

Dance pokretima u ritmu legendarne pjesme 'Da Nema Ljubavi' pozornicu je zapalila Marija Kolb transformacijom u Ilana Kabilja. Pjesmom je poslala poruku da treba biti uporan u ljubavi, a posvetila ju je svim ljubiteljima zabave i plesa. „Jako je lijepo bilo vidjet na kakve si detalje kod imitacija cijelu ovu sezonu obraćala pozornost. Imaš oko za posebne stvari i predivan glas – i kad imitiraš i kad ne imitiraš. Mogu ti samo dati savjet da slobodno hrabrije ideš u glazbu jer ovo s glumom mislim da je svakome jasno da si tu apsolutno doma“, istaknuo je Goran.

Preostali kandidati u finalu su izveli revijalne duete, pa su tako Antonija Šola i Luciano Plazibat svoje putovanje u TLZP-u priveli kraju u ulogama Dine Merlina i Vesne Zmijanac s pjesmom 'Kad zamirišu jorgovani'. „ Bili ste izuzetno zabavni. Zabavili nas jeste, nasmijali nas jeste. Bilo je tu lijepih i komičnih trenutaka, ali ono što je tu najbitnije je da se mi svi ovdje tako dobro zabavljamo i tako nam je lijepo gledati vas, a još ljepše je kad se vi zabavljate u svemu tome što radite. Luciano je predvodnik zabave“, poručila je Minea, a Enis je Lucianu uručio svoju posebnu nagradu kao kandidatu koji je tijekom sezone izazivao osmijeh i donosio sreću drugima.

Faris Pinjo i Mia Negovetić posljednjom transformacijom u showu postali su Zsa Zsa i Kedžo uz popularnu pjesmu 'Sve u meni se budi'. „Bili ste sjajni. Farise, iznenadio si me jako jer pjevati tercu u ovakvoj melodijskoj liniji je vrlo teško i pokazao si koliko si muzikalan. Želim vam i zvan ove emisije puno uspjeha – tebi Farise i u pjevačkim i u glumačkim vodama, a tebi Mia da osvajaš sve top ljestvice i da te gledamo na velikim pozornicama“, izjavio je Mario.

VIDEO: Sea Star zaplesao Rim Tim Tagi Dim uz Baby Lasagnu