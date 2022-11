DAVOR BRUKETA PIŠE ZA VEČERNJI

Sazviježđe Zozo ili zašto je Zagreb druge polovice 20. stoljeća bio Europa

Dizajn Zorana Pavlovića, koliko god on bio cijenjen u u kontekstu povijesti hrvatskog grafičkog dizajna i vizualne kulture, ali i kulture općenito, poznatiji je od njegovog imena. Danas o njegovim radovima ima jako malo pisanih tragova, a i kad se pisalo, više je to bilo o karikaturi nego o dizajnerskom radu. On dijeli sudbinu ostalih domaćih autora sredine 20. stoljeća koji se su se bavili ''komercijalnim dizajnom'' te nisu imali karijeru negdje visoko u području likovnih umjetnosti, iako su njihovi radovi i više nego prepoznatljivi.